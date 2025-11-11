Reconocimiento a los defensores de la institución militar en Valladolid

La capital vallisoletana celebró el Día de la Delegación de Defensa en la comunidad de Castilla y León, un acto presidido por el coronel Joaquín Blanco y con la presencia del presidente de las Cortes, Carlos Pollán. Allí se reconoció a aquellas personas e instituciones que se han distinguido en su defensa de la institución militar y por su implicación en la difusión de la cultura de Defensa.

El objetivo de este acto es el de dar visibilidad a la imagen institucional del Ministerio de Defensa y de las actividades que se llevan a cabo. Además se impusieron las condecoraciones al personal militar que se ha hecho acreedor de la mismas durante el último año se entregaron los títulos de empleo a los reservistas voluntarios con motivo de su ascenso y los títulos de reservista honorífico al cesar en la condición de reservista voluntario.

También se hizo entrega del premio "Conde Ansúrez" y se leyeron dos cargas ganadoras a nivel provincial del concurso literario "Carta a un Militar Español".