Sucesos
Rescatan 16 perros abandonados y hallados dos muertos en unas naves de Nava de la Asunción (Segovia)
Además, todos ellos se encontraban parasitados de garrapatas
Agentes del equipo del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia rescataron a 16 perros abandonados en unas instalaciones en la localidad de Nava de la Asunción, donde había otros dos muertos, en diferente estado de descomposición.
Requerida a la propiedad la documentación sanitaria de dichos animales, se comprobó que estaban poco socializados y parasitados de garrapatas, por lo que el Consistorio se hizo cargo de estos animales y los trasladó a un albergue concertado de la Diputación Provincial, todo para dar cumplimiento a las normativas de protección de los derechos de los animales y su bienestar.
En el marco de las mismas actuaciones, en colaboración con los Servicios Territoriales de la Junta de Castilla y León, se realizó un estudio/necropsia sobre los animales fallecidos, determinando que las lesiones observadas eran compatibles con muerte por fallo multi-orgánico. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
