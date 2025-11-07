Rescatan 16 perros abandonados y hallados dos muertos en unas naves de Nava de la Asunción (Segovia)

Agentes del equipo del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia rescataron a 16 perros abandonados en unas instalaciones en la localidad de Nava de la Asunción, donde había otros dos muertos, en diferente estado de descomposición.

Requerida a la propiedad la documentación sanitaria de dichos animales, se comprobó que estaban poco socializados y parasitados de garrapatas, por lo que el Consistorio se hizo cargo de estos animales y los trasladó a un albergue concertado de la Diputación Provincial, todo para dar cumplimiento a las normativas de protección de los derechos de los animales y su bienestar.

En el marco de las mismas actuaciones, en colaboración con los Servicios Territoriales de la Junta de Castilla y León, se realizó un estudio/necropsia sobre los animales fallecidos, determinando que las lesiones observadas eran compatibles con muerte por fallo multi-orgánico. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes.