Rescatan en helicóptero a un escalador burgalés lesionado en Picos de Europa

El equipo del helicóptero del Ejecutivo de Cantabria rescató este domingo a un escalador de 54 años, vecino de Burgos, que se lesionó el tobillo en el macizo oriental de Picos de Europa.

Según informa el 112, se recibió el aviso pasadas las 16.30 horas y se movilizó al equipo del helicóptero, que también trasladó a tres acompañantes, vecinos de Pontevedra y Vigo, a una zona segura en el entorno del refugio de Áliva.

El escalador herido fue atendido en la zona por el médico del helicóptero por una posible fractura, inmovilizando la extremidad.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al aeropuerto Seve Ballesteros y de ahí, en ambulancia del 061, al Hospital Valdecilla.