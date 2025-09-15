Palencia pone sus ojos en China para atraer nuevos inversores y clientes a la ciudad

Palencia pone sus ojos en el mercado asiático para atraer nuevos inversores y clientes. pero también para reforzar sus lazos culturales. Y es que al Ayuntamiento que preside la socialista Miriam Andrés, ahora en solitario tras la marcha de sus socios de Vamos Palencia del equipo de Gobierno, participará este año en la Exposición Internacional China-ASEAN (CAEXPO), que celebrará su vigésimo segunda edición del 17 al 21 de septiembre en Nanning, capital de la región autónoma de Guangxi, en el sur de China.

Se trata de uno de los principales escaparates internacionales para la promoción de la cooperación comercial y cultural entre China y el sudeste asiático.

La capital palentina, además, ha sido invitada en concreto a formar parte de la Exposición de Ciudades Hermanas, un espacio enmarcado dentro de CAEXPO que reunirá a municipios de diferentes países para presentar sus recursos y oportunidades de colaboración, según informan fuentes municipales.

En esta edición se prevé la participación de más de 4.000 representantes internacionales y un alcance estimado de 600 millones de personas gracias a la cobertura mediática internacional.

El Ayuntamiento contará con un stand propio en el que destacará su papel como nodo logístico estratégico, apoyado en su ubicación y conectividad. Allí se ofrecerá información sobre el tejido empresarial palentino y las oportunidades de inversión y cooperación que brinda la ciudad.

Además, se dará visibilidad a productos agroalimentarios de referencia elaborados en Palencia por firmas como la cafetera SEDA, Cárnicas DAMMA, Quesos Cerrato, Aceitunas Josango o la cooperativa Agropal.

La representación institucional correrá a cargo del técnico de Internacionalización de la Agencia de Desarrollo Local, Jorge Vallejera Ortega.

CAEXPO constituye una de las principales plataformas de relación entre China y los diez países miembros de la ASEAN —Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam—, además del país invitado especial de cada edición, que en 2025 será Sri Lanka.

Nanning, ciudad anfitriona del encuentro, cuenta con una población metropolitana de 4,38 millones de habitantes y se ha consolidado como un centro económico y cultural de referencia en el sur de China, lo que refuerza la relevancia del evento como punto de encuentro internacional