La sensibilidad y ruralidad fotográfica de Benito Román

El fotógrafo madrileño Benito Román ha recogido este viernes en Palencia, orgulloso y agradecido, el prestigioso Premio Nacional Piedad Isla de Fotografía 2024 y sigue la estela de otros grandes de la profesión como Cristina García Rodero, Juan Manuel Castro Prieto o Díaz Burgos.

El madrileño destaca por la fotografía documental y las instantáneas cercanas "que nos hace sentir cómo la gente nos transporta con sus miradas o sus sentimientos", apuntaba tras recibir el galardón, un cheque dotado con 6.000 euros, de manos de la presidente de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén.

"He trabajado tanto en el entorno rural, como urbano y siempre he tratado de contar historias como lo hacía Piedad Isla y que las personas a las que he fotografiado se sintieran cómodas y que se olviden de la cámara, que es cuando se hacen buenas fotos”, explicaba este fotógrafo cuyas imágenes han ilustrado informaciones de El País, El Mundo, Muy interesante, o medios internacionales como Newsweek.

Un premio que reconoce una trayectoria profesional en esta disciplina artística y que recuerda la figura de Piedad Isla, etnógrafa y pionera de la fotografía en nuestro país, nacida en la localidad palentina de Cervera de Pisuerga en 1926, cuyo decimoquinto aniversario del fallecimiento se cumplió el pasado 6 de noviembre.

La diputada de Cultura, Carolina Valbuena, también presente en este acto, destacaba de la obra de Román que "ha sabido captar la ruralidad de España con sensibilidad así como la realidad de este país y la de diferentes personajes que fueron cruciales en nuestro tiempo”.

Igualmente, ponía en valor su trabajo, que recuerda al de Piedad Isla, figura sobre la que la institución provincial está trabajando desde hace dos años en un documental, que previsiblemente verá la luz en primavera del próximo año de la mano de Pablo García Sanz y el palentino Miguel Sánchez González.

Armisén, por su parte, aseguraba que el Premio Nacional Piedad Isla se ha convertido en uno de los premios deseados por el mundo de la fotografía y un premio que honra a la palentina, "esa fotógrafa que como mujer -decía- fue alguien avanzada y retrató como nadie la montaña palentina”, .

Finalmente, señalaba que todavía se puede visitar la exposición que la ganadora de la pasada edición, Sofía Moro, tiene expuesta estos días en el Centro Cultural Provincial de la Diputación en Palencia.