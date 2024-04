Los socialistas madrileños dejan en evidencia a Tudanca

Hace casi dos meses, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Óscar Puente, dejaba tiesos a los burgaleses cuando durante una intervención en el Senado enterraba prácticamente de forma definitiva una vieja aspiración de la provincia de Burgos: la línea férrea directa entre Madrid y Burgos, fuera de servicio desde el año 2011 por un derrumbamiento en el túnel de Somosierra que dejó atrapada una bateadora.

El ministro y ex alcalde de Valladolid aseguraba en la Cámara Alta que este proyecto de recuperación costaría unos 1.300 millones de euros, y dejaba entrever que poder llevarlo a cabo a día de hoy es inviable.

Unas palabras que sentaban mal entre los socialistas de Castilla y León, en general, y los burgaleses, en particular. De hecho, el propio secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, que además es burgalés de nacimiento, aseguraba poco después que el PSOE castellano y leonés lleva tiempo defendiendo que el Tren Directo tiene que reabrirse porque "no solo es posible, sino que es viable, conveniente y útil” y que por ello no van a renunciar a este proyecto, llegó a contestar al ministro.

Si bien, estas palabras se quedaban poco después en agua de borrajas cuando el PSOE no apoyaba una iniciativa parlamentaria del Partido Popular en las Cortes pidiendo al Gobierno la reapertura de la línea.

PP, Vox, UPL y Soria ¡Ya! apoyan la propuesta mientras que el Grupo Mixto se abstenía y el PSOE votaba en contra. La excusa que daba el socialista Luis Briones, encargado de defender el voto, que la PNL no tenía cabida por los "reiterados insultos" a Óscar Puente y ha presentado una enmienda de sustitución con el mismo texto sin los insultos,

Pues ahora al ministro y al PSOE de Castilla y León le han salido "rana" los socialistas madrileños, que sí apoyan la iniciativa en favor del tren directo Madrid-Burgos y, al contrario que en Castilla y León, sí que han votado a favor en la Asamblea madrileña de una Proposición no de Ley del Grupo Popular que solicitaba la reapertura del tren Directo Madrid- Burgos.

La Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León solicitaba que se requiriera al Gobierno de España a que, rectificando al bochornoso Ministro de Transportes, Óscar Puente, deje de intentar engañar e insultar a los castellanos y leoneses e inicie, de una vez por todas, los trámites para la redacción del proyecto de acondicionamiento y reapertura de la totalidad del eje industrial, comercial y turístico de conexión ferroviaria directa entre Madrid y Burgos por Aranda de Duero, así como la retirada de la bateadora y posterior reparación del túnel de Somosierra y su posterior reapertura al tráfico.

Desde el PP denunciaban y denuncian que el ministro no ha mostrado el más mínimo interés en este ferrocarril, utilizando la torpe excusa de engordar su coste para justificar su negativa a afrontar el proyecto.

La iniciativa en Madrid, por su parte, solicitaba iniciar urgentemente la redacción del proyecto de acondicionamiento de la totalidad del eje industrial, comercial y turístico de conexión ferroviaria directa entre Madrid y Burgos, así como su posterior reapertura al tráfico.

La iniciativa de los populares madrileños señalaba, además, que en 2021, todos los gobiernos europeos se comprometieron a impulsar el fomento del ferrocarril, tanto para transporte colectivo de viajeros como para mercancías. Pese a ello, el Gobierno Central ha incumplido el compromiso adquirido por el anterior ejecutivo con evasivas constantes. La última ha sido el encargo de un estudio informativo por parte de ADIF sobre los costes y oportunidad de apertura de la línea.

Este estudio tiene un plazo de entrega de 18 meses pero las conclusiones parecen escritas tras lo manifestado por el Ministro sobre este tema, quien calificó de excesivas e innecesarias las inversiones millonarias necesarias para reabrir la línea.

Y esta propuesta sí que ha sido apoyada por los socialistas madrileños, para satisfacción pero también sorpresa de los populares castellanos y leoneses, que no entienden cómo un partido puede votar una cosa y la contraria dependiendo el lugar o territorio de España.