El soterramiento en Valladolid como obra pública

Es el principal objetivo que tiene marcado en su cuaderno de ruta el candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el caso de ganar las elecciones del próximo 28 de mayo. Retomar el soterramiento como un "derecho irrenunciable" para la ciudad y acabar con el "Muro de Berlín" que divide a la capital vallisoletana, una situación que no ha cambiado en los últimos 70 años. En un lado, barrios con rentas más altas, mejores equipamientos y zonas comerciales. En el otro, todo lo contrario y, sobre todo menos empleo y sus habitantes para acceder al otro lado deben cruzar por túneles, todavía a día de hoy, estrechos y oscuros e incluso peligrosos.

Es por ello, que Carnero apuesta por que debe ser el Ayuntamiento quien debe liderar el proyecto de soterramiento y para ello exigirá tanto al Gobierno de España como al de Castilla y León que asuma esta iniciativa como obra pública. Con una distribución donde el Ejecutivo central aportaría el 50 por ciento del coste, mientras que resto lo asumirían a partes iguales, el Consistorio vallisoletano y la Junta. Un coste total, con tres alternativas diferentes, que en el mayor de los casos no alcanzaría los 635 millones de euros, una cifra menor de lo que está costando este mismo proyecto en Vitoria, por ejemplo.

Obras del túnel de Labradores dentro del proyecto de integración La Razón

"Es necesario por el bien y el futuro de Valladolid y los vallisoletanos, que el Ayuntamiento de la ciudad lidere un gran acuerdo para que todos juntos, incluidos los agentes sociales y la ciudanía, exijamos al Estado que lo asuma como obra pública", señala Carnero quien insiste en que se trata de un "derecho irrenunciable", y aunque la tramitación se puede demorar en el tiempo por los diferentes estudios, proyectos, presupuestos o evaluación ambiental, el soterramiento es "la única y necesaria solución para una ciudad partida en dos".

El candidato asegura que el soterramiento es tan obra pública como la línea del AVE, o una autopista, "con un mayor interés social que otras obras públicas", y lo que no es entendible, a su parecer, es que se vayan a emplear 621 en soterrar el ferrocarril en la localidad catalana de Montcada i Reixach, de apenas 36.000 habitantes por "lo que no es de justicia dejar de lado a Valladolid".

Las vías que parten en dos a Valladolid La Razón

Y es que los objetivos de la operación ferroviaria se han cumplido en su mayor parte. El pasado año se ejecutaron obras por valor de 554 millones y que han supuesto un Nuevo Complejo Ferroviario y el traslado de los talleres de Renfe; se ha ejecutado el soterramiento en el Pinar de Antequera y se encuentra en fase final de ejecución la variante o "by pass", que ha supuesto una inversión de 109 millones de euros. Pese a ello, desde el Gobierno municipal no se plantea otra opción que no sea la integración ferroviaria.

Por ello, en el caso de que acceda a la Alcaldía de la ciudad, ya tiene marcada una hoja de ruta, sobre este proyecto, para los primeros seis meses. Por un lado se reconfigurará la sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Valladolid (VIVA) para que gestione el soterramiento. Además, plantea la puesta en marcha de una "Mesa de Soterramiento", en forma de comité de participación, deliberación y comunicación constante con la sociedad y de la que forme parte un grupo de expertos para asesorar el plan.

También se plantea iniciar los contactos con el Mitma como con la Junta regional y el resto de administraciones y se solicitará de manera urgente un encuentro con el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para plantear la misma propuesta que al Mitma.

"El soterramiento puede hacerse y ahora es el momento", afirma Carnero, quien señala que "todo ello daría lugar a la desaparición de la barrera física de las vías del centro de la ciudad, teniendo en cuenta que su coste es asumible como gran obra pública, por el altísimo beneficio social que revertiría".