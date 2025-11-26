TecnoVitae entrega a Plena Inclusión 2.000 euros donados en los VIII Premios de la Industria en España

La Fundación TecnoVitae ha entregado Plena Inclusión Castilla y León la donación de 2.000 euros otorgada en los VIII Premios de la Industria en España. Un gesto solidario que enlaza con el compromiso de la fundación con la sociedad y que ha sido posible gracias a la elección de SuperGizSalud. Esta empresa, galardonada en la categoría de ‘Industria Solidaria’, decidió destinar el premio a la entidad que representa a las asociaciones y fundaciones de familias de personas con discapacidad intelectual en la región.

La entrega de la dotación económica del premio ha tenido lugar en la sede de TecnoVitae en Valladolid, y en ella han estado presentes Javier Escribano, director general de la Fundación, y Luis Carlos González, CEO de SuperGiz Salud, quienes han entregado el cheque a Juan Pablo Torres, presidente de Plena Inclusión Castilla y León. Este último ha agradecido el gesto y ha subrayado la trascendencia del apoyo para el colectivo de personas con discapacidad intelectual en la Comunidad.

Solidaridad desde la industria

A través de esta donación, la Fundación TecnoVitae quiere poner en valor el papel de la industria como motor de desarrollo y transformación social, y destacar la solidaridad y responsabilidad que el sector industrial puede aportar con diferentes colectivos sociales. Cabe recordar que el premio a la ‘Industria Solidaria’ está dirigido a empresas cuyas actuaciones estratégicas e innovadoras generen valor para la sociedad y para el progreso, como una contribución activa y voluntaria a la protección del planeta y de las necesidades de las futuras generaciones, desde la sostenibilidad, o a la mejora social, económica y ambiental.

Para la Fundación, este acto representa la materialización de un principio fundamental: la industria debe ser un motor económico, pero también un agente de transformación social. Así, con esta donación se ha querido reconocer y apoyar iniciativas que trabajan por la inclusión, la igualdad de oportunidades y el bienestar de quienes más lo necesitan.