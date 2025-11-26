Muchas novedades en el mayor espacio de ocio navideño para niños y familias

Zamora se prepara ya para la Navidad, con una oferta de ocio y tiempo libre ambiciosa y amplia para los más pequeños de la casa y sus familias. Una de las actividades más importantes, quizás la principal es la Feria "Muévete", que se celebrará en Ifeza entre el 22 de diciembre y el 4 de enero (con la excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero), con numerosas actividades entre talleres, hinchables, zona de videojuegos y otras atracciones, pero también otras novedades importantes que convierten a esta feria "en el mayor espacio de ocio infantil de Castilla y León y uno de los mejores de España", como así lo ha explicado el presidente de la Diputación, Javier Faundez, quienha presentado esta feria junto al responsable de Ifeza, Emilio Fernández, y el director de comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto.

Un evento que, según Faúndez, se ha consolidado como una feria de referencia para las familias de Zamora y la provincia. De hecho, durante s intervención recordaba que en la edición del pasado año se registraron 18.565 visitantes, con varios días en los que el aforo completo de 2.000 personas se alcanzó en el recinto.

Esta son las novedades

Una pista de hielo natural de casi 595 metros cuadrados, con turnos de media hora y sistema de reserva horaria online para evitar aglomeraciones; un tobogán de hielo natural de 8 metros de altura, con rampa de acceso, zona segura de salida y barandillas de protección; un hinchable de 600 metros cuadrados, único en España, junto con otros jumping, zonas de videojuegos y 40 talleres infantiles distribuidos a lo largo de los días, incluyendo talleres de cocina tipo “MasterChef” para niños de 5 a 12 años; y un servicio de cafetería para los padres y presencia de los pajes de los Reyes Magos para la entrega y redacción de cartas, son las novedades de la edición de este año que promete y mucho.

El evento está dirigido tanto a los habitantes de la ciudad como a los de los pueblos de la provincia, con autobuses gratuitos para los niños de distintas comarcas que solicitaron entradas. Además, para el público general se han habilitado pulseras de colores, con venta anticipada a 5 € y 6 € en taquilla para el acceso completo, y 3 € y 4 € para quienes no utilicen la pista de hielo. Los menores de 3 años y acompañantes tendrán acceso gratuito. Próximamente saldrá la venta online.

Además, para facilitar la asistencia, se habilitarán autobuses lanzadera desde la Plaza de la Marina cada 30 minutos, reforzando la accesibilidad del recinto ferial.

Horarios

La Feria Muévete abrirá cada día de 16,30 a 21 horas y se mantiene el compromiso con el medio rural ofreciendo entradas y autobuses gratuitos a los niños empadronados en lo spueblos de la provincia de ámbito competencia de la Diputación. Así, esta asistencia se organizará por comarcas, con días específicos asignados par lac comarcac de Aliste, Sanabria, Benavente, Toro, Campos, Guareña, Sayago, Valles y Alba.

"Queremos ofrecer un espaco de ocio familair en Navidad, pero no solo para la capital zamorana sino para toda la provincia", destacaba el presidente de la institución provincial, para quien este evento convertirá a Zamora en el mayor espacio de ocio navideño de la comunidad y uno de los mejores de España.