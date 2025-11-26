El valor de Ribera del Duero: Por cada litro de vino se generan 18,4 euros de PIB en la economía

La Denominación de origen Ribera de Duero aporta más de 1.330 millones de euros al Producto Interior Bruto nacional, genera cerca de 21.000 empleos en Castilla y León y contribuye a las arcas del Estado con una recaudación fiscal anual que alcanza los 460 millones de euros.

Así se desprende del informe 'Contribución socioeconómica y fiscal de la D.O. Ribera del Duero en España' elaborado por la consultora PwC para el Consejo Regulador de la DO que preside Enrique Pascual que se daba a conocer hoy en Madrid.

Un análisis promenorizado de la situación de la que fuera considerada como mejor zona vitivinícola del mundo en 2012 que pone de relieve la importancia de esta DO en el desarrollo económico y social del medio rural de las provincias de Valladolid, Burgos, Segovia y Soria, que son las que forman parte de la denominació de origen.

"Estos datos nos permiten afrontar el futuro con esperanza y con el reto de seguir siendo un motor económico y de desarrollo para el territorio y un referente en enoturimo", decía el director general del Consejo Regulador D.O. Ribera del Duero, Miguel Sanz., para quien el vino es mucho más que el vino. "En nuestro territorio es fundamental, por ejemplo, para que nuestros pueblos no se mueran", afirmaba, por su parte, el presidente del Consejo regulador de la D.O. Ribera del Duero, Enrique Pascual, que aien, no obstante, advertía de las amenazas que se ciernen y comprometen al sector, "algunas comprensibles y otras no tanto". Entre ellas, citaba la conectividad "precaria" de estas zonas o la "falta de infraestructuras".

Y es ahí precisamente, insistía Pascual, donde las Administraciones deberían entrar para fomentar el crecimiento del sector. El presidente de la DO lamentaba la aprobación de leyes o normas "que cada vez nos imposibilitan más nuestro desarrollo e incluso algunas nos estigmatizan", y advertía también de la excesiva burocracia o la expansión "incontrolada" de la ganadería expansiva.

El informe destaca también que Ribera del Duero es una de las Denominaciones de Origen más relevantes por su número de bodegas (316) y por su volumen y valor de comercialización (68 millones de litros por valor de 808 millones de euros). Así, la producción y elaboración de vinos Ribera del Duero genera 1.254 millones de euros de PIB anual en España,"una cifra que refleja su peso como industria de alto valor añadido.

De esa cifra, 897 millones se mantienen en Castilla y León, lo que equivale al 72 por ciento del impacto económico total gracias al arraigo local de su producción.

"Ribera del Duero no solo impulsa la economía regional, sino que traslada su impacto al conjunto del país mediante compras a proveedores, logística, distribución, hostelería, transporte y servicios asociados", señala el documento. A esta cifra habría que sumar los 79 millones de euros de PIB que genera la actividad enoturística.

Así, y según estos datos, por cada litro de vino de la D.O. Ribera del Duero se generan 18,4 euros de PIB en la economía, "reflejo de cómo el valor pagado por el consumidor se transforma en riqueza para el país". "Gracias a su modelo de valor añadido, la Ribera del Duero ha incrementado notablemente su productividad, impulsando el empleo de calidad y nuevas oportunidades en el territorio", apuntó el socio responsable de Economics en Strategy en PwC, Jordi Esteve, que fue quien presentó el informe.

En lo referente al empleo, el informe calcula que la actividad vinculada a la producción vinícola de la D.O. Ribera del Duero sostiene 19.552 empleos en España, de los que 13.595 se encuentran en Castilla y León (el 70% del total). Estos empleos incluyen no solo los 5.040 trabajadores directos, sino también los generados en sectores dependientes como agricultura, industrias auxiliares, logística, turismo, comercio y hostelería. Según el informe de PwC, por cada trabajador directo, se crean 3,9 empleos adicionales en la economía.

Y en total, la D.O. cuenta con más de 5.000 viticultores, lo que representa más del 5 por ciento de todos los viticultores de Denominaciones de Origen Protegidas en España. A esta cifra habría que sumarle los 1.364 empleos que genera la actividad enoturística. Los puestos de trabajo vinculados a la D.O. representan el 22 por ciento de todos los ocupados en agricultura, ganadería y pesca en Castilla y León, así como el 9 por ciento del empleo total de la industria regional.

Además, la actividad económica generada por la D.O., tanto directa como indirectamente, supone una fuente relevante de ingresos fiscales y cotizaciones sociales para el Estado. Así, la actividad vinculada a la D.O. genera 459 millones de euros de recaudación fiscal al año, impulsada por la elaboración del vino y, en menor medida, por el efecto de enoturismo.

Exportaciones y enoturismo

En cuanto a las exportaciones, se vendieron al exterior un total de 12,4 millones de litros con un valor de 173 millones de euros, lo que supone más de un quinto del valor total de las ventas. El precio medio de exportación de los vinos de Ribera del Duero se sitúa en 13,9 euros por litro, multiplicando por 3,9 el precio medio de la exportación española de vinos con denominación de origen en 2024 (3,6 euros/litro). Unas cifras que llegan en un contexto de menor consumo mundial, según se puso de relieve durante la presentación.

"El vino español debe reinventarse, apostando por la calidad, la diferenciación y la internacionalización, áreas donde destaca la Ribera del Duero", destaca el informe.

"El reto es estar en más mercados, llega a más lugares", apuntaba en este sentido el director general de Bodegas Pradorey, Fernando Rodríguez de Ribera, quien se mostraba convencido también de apostar por la diversificación de productos "para llegar a nuevos clientes".

En cuanto al enoturismo, la Ruta del Vino de la Ribera del Duero logró atraer a más de 381.000 visitantes en 2024, que se traduce en gasto en bodegas, museos y servicios, contribuyendo a diversificar la economía del entorno. El gasto total de los visitantes fue de 68 millones de euros, lo que supone un gasto diario de 179 euros por persona. Este turismo de alto valor, además, genera casi 80 millones de euros al año, "con un impacto que permanece en Castilla y León y contribuye a diversificar la economía rural".

"El enoturismo no solo es traer visitantes, es generar empleo de calidad, apoyo al territorio, ayuda a los pueblos y a nuestros jóvenes", finalizaba el presidente del Consorcio Ruta del Vino, Miguel Ángel Gayubo, quien a pesar de las cifras llamaba a no conformartse y seguir trabajando para mejorarlas.