El medio rural burgalés busca en Madrid turistas de naturaleza y aventura

La provincia de Burgos se promociona en Madrid como un destino natural y de aventura. Lo ha hecho a través de un evento dirigido a agentes de viaje y medios especializados que se celebraba en el espacio Comet Meetings-Retiro y que reunió en torno a 60 profesionales del sector turístico.

Once empresas de observación de ecoturismo y aventura participaron mostrando proyectos innovadores relacionados con las vías ferratas, la observación de aves, las actividades acuáticas o el cicloturismo.

Además, el apiturismo y las visitas a una granja de ovino con producción de quesos enriquecieron la oferta burgalesa. Durante la primera parte del ‘workshop’, los agentes de viajes pudieron establecer lazos comerciales y conocer de primera mano las propuestas de valor de estas empresas. Posteriormente, se realizó una presentación ante medios de comunicación turísticos, donde se destacó a Burgos como un destino lleno de inspiración y experiencias naturales de valor, ideal para viajeros que buscan un plus de adrenalina en sus escapadas.

El presidente de Sodebur, Carlos Gallo, destacaba el potencial del turismo de aventura y naturaleza en la provincia, destacando que la combinación de naturaleza y gastronomía permite ofrecer experiencias únicas que no se encuentran en otros destinos, mientras que el técnico de imagen y turismo, José Ignacio Velasco, ponía en valor la riqueza natural del territorio y la posibilidad de vivir experiencias auténticas con guías y profesionales locales que conocen los secretos de cada comarca.

También hacía hincapié en las nuevas infraestructuras e instalaciones como el barco electrosolar del Valle de Tobalina en el embalse de Sobrón o la red de vías ferratas y de vías ciclistas de los Montes Obarenes.

El diputado responsable de Burgos Alimenta, Javier Arroyo, por su parte, se refería durante el acto a la innovación en el agroturismo, impulsada por emprendedores rurales que ofrecen nuevas experiencias gastronómicas, contribuyendo a dinamizar la economía local y a reforzar la identidad cultural de la provincia.

Esta actividad forma parte del eje estratégico 4 (imagen y turismo) del Plan Estratégico Burgos Rural (PEBUR 2025), dentro de las líneas de actuación 4.3 fomento del trabajo colaborativo para la diferenciación del destino y 4.4 Promoción turística integrada a través de prescriptores dirigida a públicos específicos. El objetivo es fortalecer la promoción de Burgos y mejorar su comercialización a nivel nacional, potenciando sus recursos singulares y experiencias de valor, informa Ical.

Estas iniciativas muestran el compromiso de Burgos por consolidarse como un destino diferente y singular, que combina naturaleza, cultura, gastronomía y enoturismo para ofrecer experiencias únicas al viajero, reforzando su posición como referente de turismo rural en España y promoviendo la colaboración entre empresas locales para crear propuestas auténticas y memorables.