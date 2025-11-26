Se acerca más frío: una masa de aire polar llega a España y las temperaturas caerán en picado

La segunda mitad de la semana estará marcada por temperaturas frías que serán propias de la época, según ha informado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El descenso térmico dejará heladas de hasta -3 ºC en zonas del norte, centro y este peninsular, mientras que los cielos se mantendrán despejados salvo por la llegada de un frente el sábado que afectará principalmente a Galicia, Cantábrico y Castilla y León.

Este miércoles se esperan lluvias en el norte de Galicia y en las comunidades cantábricas, así como nevadas en cotas bajas de los Pirineos. En Baleares habrá chubascos tormentosos que podrían ser fuertes, especialmente en Mallorca y Menorca, donde no se descartan granizadas. Además, el viento soplará con rachas muy fuertes en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y el archipiélago balear.

Las temperaturas descenderán aún más el jueves. Localidades del interior como Palencia o Teruel podrían alcanzar valores de -2 ºC o -3 ºC, mientras que en los Pirineos las heladas serán intensas. Aunque en las ciudades mediterráneas no se prevén heladas, la sensación será fría, con mínimas por debajo de los 5 ºC en urbes como Barcelona, Castellón o Valencia.

Seguirán las rachas intensas de viento en el nordeste de la Península y Baleares y se formarán bancos de niebla y nubes bajas en zonas de la Meseta Norte y de Galicia. Las precipitaciones quedarán ya acotadas al extremo norte peninsular y serán débiles con alguna nevada en Pirineos.

El viernes será un día similar, con cielos en general poco nubosos salvo en Galicia, Cantábrico y Pirineos, donde podrá llover débilmente, y amplias zonas del interior en las que se registrarán bancos de niebla. Un día más se registrarán heladas en la meseta norte y páramos del centro. Las temperaturas diurnas se situarán entre 10 y 12 ºC en el interior norte mientras que en el litoral mediterráneo se alcanzarán entre 18 y 20 ºC.

Nuevo descenso térmico durante el fin de semana

Ya de cara al sábado, Del Campo avanza que un nuevo frente dejará lluvias que se extenderán de oeste a este por Galicia, Cantábrico y Castilla y León, pudiendo llegar también a Extremadura y la zona centro. La cota de nieve se situará alrededor de los 1.500 metros. Aunque las heladas continuarán en el centro y este de la península, el aumento de la nubosidad hará que el domingo sean menos intensas y extensas, aunque las temperaturas máximas descenderán.

Por su parte, Meteored indica que el modelo europeo confirma que el tiempo volverá a cambiar este sábado 29 de noviembre en España. El paso de un frente activo dejará un tiempo invernal, con más frío, lluvias, vientos y nevadas. Según el portal meteorológico, lloverá de forma abundante en el oeste de Galicia y en las Comunidades Cantábricas, sobre todo en Cantabria y el País Vasco.

Al paso del frente irá situándose sobre la Península una masa de aire polar marítimo que provocará un nuevo descenso de las temperaturas entre el sábado y el domingo, aunque no será generalizado. El cuadrante nordeste peninsular será la zona más afectada por el bajón térmico.