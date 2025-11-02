La Torre de los Anaya de Salamanca acogerá el miércoles 5 la presentación de ‘Bitácora. Una aventura oceanográfica’

La Torre de los Anaya de Salamanca acogerá el próximo miércoles 5 de noviembre la presentación de ‘Bitácora. Una aventura oceanográfica’, una publicación de la investigadora del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia de Salamanca (IRNASA-CSIC) Blanca Ausín y del ilustrador Noah Schamuells.

Este diario de bitácora en forma de cómic cuenta las aventuras de una tripulación científica a bordo del buque oceanográfico Ramón Margalef, de la flota oceanográfica española del CSIC, con una única una misión: recoger partículas microscópicas del océano y ayudarlas a contar sus historias.

Coralina Maris, una reputada oceanógrafa, invita a Noah Schtone, afamado divulgador científico y geólogo, a unirse a su tripulación como grumete en su siguiente campaña oceanográfica.

A pesar de su miedo al mar abierto, Noah se embarcará en esta aventura para vivir en primera persona cómo se organiza y realiza una campaña oceanográfica, cómo es dormir en un camarote ruidoso y cómo se cogen muestras de agua y sedimentos marinos en un barco en constante movimiento. Durante este épico viaje, Coralina Maris le transmitirá su pasión por la oceanografía, y no dejará pasar la ocasión de explicarle los principios básicos y conceptos clave de esta ciencia que cualquier grumete debe conocer.

Noah recorrerá cada rincón del buque y entrevistará a cada persona, y seguirá de cerca todos los movimientos de la tripulación científica y técnica, con el único objetivo de narrar e ilustrar esta peculiar travesía científica por el Océano Atlántico a todos aquellos que seguís en tierra firme.

Esta presentación forma parte de las actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC. E l acto dará comienzo a las siete de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo.

Blanca Ausín

Blanca Ausín es investigadora distinguida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Burgalesa de nacimiento, siempre ha sentido una gran atracción por el océano y todo lo que pasa en él. Licenciada en Ciencias del Mar por la Universidad de Vigo, hoy dirige el grupo de Biogeociencias y Cambio Climático en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC), y es la mente científica detrás de este cómic.

Blanca Ausín Ayto. Salamanca Ayto. Salamanca

Su trabajo la ha llevado a liderar campañas oceanográficas, y fue precisamente una de estas expediciones la que sirvió de inspiración directa para Bitácora: una aventura oceanográfica. Con esta obra, Blanca nos muestra que la mejor aventura comienza con una curiosidad profunda por el mundo que nos rodea, aunque este nos pille lejos.

Noah Schamuells

Noah es un creador en el sentido más completo de la palabra: editor, artista, ilustrador, escritor y un divulgador científico con el corazón puesto en las Ciencias de la Tierra. Su viaje comenzó, como tantas cosas buenas, con una pasión genuina. Noah es geólogo de formación, graduado en la Universidad de Barcelona, pero su camino tomó un giro creativo hacia su verdadera vocación: contar historias. Así nació su faceta de divulgador científico. Todo comenzó con una ingeniosa página en Facebook: ‘Razones para Salir con un Geólogo’, que luego se transformó en ‘Salir con una Geóloga’ en Instagram. Desde allí, logró conectar con miles de personas, y lo que empezó como unos cuantos memes, se transformó en una misión. Actualmente divulga en redes como @noaschtone.

Noah Schamuells Ayto. Salamanca Ayto. Salamanca

Con este nuevo cómic, Noah nos acerca la ciencia a través del arte, con una historia que es fiel reflejo de su espíritu: inclusiva, cercana y hecha con mucho cariño.