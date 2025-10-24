Un total de 5.400 familias rurales de estos 22 municipios salmantinos accedieron a fibra óptica en un semestre

Hasta 5.400 hogares de 22 municipios salmantinos estrenaron fibra óptica en un semestre. Se trata de familias que viven, sobre todo, en áreas rurales, peor comunicadas y con mayores necesidades de conectividad. Así, Adamo ejecutó el despliegue de la infraestructura entre mayo y septiembre y continúa extendiendo su red en la provincia, donde ya proporciona conexión miles de viviendas y está consolidado como el operador rural de referencia.

Nuevo avance tecnológico en Salamanca

En concreto, se trata de Miranda del Castañar (con más de 670 domicilios que estrenan fibra óptica), El Maíllo (540 inmuebles), Morasverdes (440), San Martín del Castañar (430) y Sequeros (375), Villanueva del Conde (350) y El Cabaco (325 familias que pueden disfrutar de esta tecnología).

También Garcibuey (con 290), Galindo y Perahuy (280 inmuebles), Buenavista (250) y Tenebrón, Madroñal, Monforte de la Sierra y San Miguel del Robledo (entre 150 y 180 familias que acceden a fibra óptica de la mano de Adamo). A ellos se unen Carrascal de Barregas, La Alberca, Herguijuela de la Sierra (en la localidad de Rebollosa), Santibáñez de la Sierra (en Santa María de los Llanos), Doñinos de Salamanca (en San Julián de Valmuza), con entre 60 y 100 viviendas conectados a la red de Adamo, y Arapiles, con una veintena de inmuebles cableados.

Finalmente, es preciso destacar en esta lista los casos de Castraz, uno de los pueblos con menos vecinos de la provincia de Salamanca (apenas 30) y Nava de Francia. Si bien en el núcleo principal de este último municipio son 270 casas las que cuentan recientemente con fibra óptica, Adamo también cableó el anejo de El Casarito, con 20 personas censadas que ahora también tienen Internet de alta velocidad.

Como en Madrid o Barcelona

Cabe recordar que se trata de fibra óptica de hasta 1 Gb, la misma velocidad máxima habitual de conexión que puede encontrarse en cualquier gran ciudad. Así que ahora es posible navegar por Internet con la misma agilidad en Barcelona, en Madrid... y en 5.400 hogares más de la provincia de Salamanca.

Frente a la despoblación

La mejora en las comunicaciones que Adamo ejecutó en Salamanca entre mayo y septiembre supone un elemento clave para hacer frente a la despoblación. Es decir, la fibra óptica como freno a la marcha de los jóvenes que se registra desde hace años en numerosos pueblos de la provincia.

Además de ayudar contra ese fenómeno, esta tecnología permite realizar con garantías actividades hoy habituales: teletrabajo, educación online, compras por Internet, citas médicas telemáticas o disfrutar de videojuegos, series y películas en remoto, entre otras.