Transportes estima una inversión de 49,6 millones para la primera calzada de la A-11 en la variante de Alcañices (Zamora)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible calcula que la primera calzada de la Autovía del Duero (A-11), en el tramo de la variante de Alcañices (Zamora), exigirá una inversión de 49,6 millones de euros (IVA incluido). Así lo recoge el proyecto aprobado provisionalmente por este departamento que someterá a información pública, para lo que próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según informan a Ical fuentes de Transportes, se trata de una primera fase de la futura autovía proyectada en el tramo Fonfría-Alcañices, en la que el Ministerio dará prioridad a la ejecución de la variante de Alcañices por razones de seguridad viaria. Además, en un futuro será la calzada derecha de la A-11 en este tramo previo a la frontera con Portugal.

El departamento de Óscar Puente proyecta una variante de seis kilómetros de longitud, al sur de la población zamorana, para una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora en el conjunto del tramo, reduciéndose en algunos parámetros a 100 kilómetros por hora en las conexiones iniciales y finales con la carretera N-122.

Asimismo, el tronco de la carretera tiene una calzada compuesta por dos carriles de 3,5 metros de anchura y arcenes exteriores de 2,5 metros, excepto en la conexión inicial y final con la carretera existente que son de 1,5 metros. Además, están previstos dos enlaces: Alcañices este y Alcañices oeste, de tipología “diamante de pesas”, que permitirán la conexión de ésta con la travesía y dar acceso al casco urbano.

Actualmente, en la provincia de Zamora, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras del tramo San Martín del Pedroso-frontera con Portugal, con una inversión de 7,2 millones para un tramo de 1,5 kilómetros. Además, está redactando otros proyectos, como la variante de Fonfría.

En 2019, este departamento llevó a cabo una actualización de la evaluación de impacto ambiental de los 71 kilómetros de la Autovía del Duero entre Zamora y la frontera lusa, calculando un presupuesto total entonces de 328 millones.