Tres investigados por allanamiento, lesiones y daños en una vivienda de Olmedo (Valladolid)

La Guardia Civil ha investigado a tres personas por los delitos de allanamiento de morada, lesiones y daños tras una intervención por una agresión en un domicilio de la localidad vallisoletana de Olmedo.

Un aviso de una agresión en las inmediaciones de una vivienda, el pasado 30 de septiembre, movilizó a los agentes, que a su llegada encontraron daños en la puerta de acceso al pasillo interior del domicilio del denunciante, han informado fuentes de la Guardia Civil en nota de prensa.

También localizaron a dos personas, un hombre y una mujer, con heridos leves. Y en el centro de salud de Olmedo a la tercera persona implicada, igualmente con lesiones leves.

La Guardia Civil ha investigado a dos personas como supuestas autoras de un delito de allanamiento de morada, dos delitos leves de lesiones y un delito leve de daños, y al titular del inmueble como supuesto autor de dos delitos leves de lesiones.