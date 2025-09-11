La UCAV abre el plazo de matriculación para el Programa Interuniversitario de la Experiencia

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha abierto el plazo de inscripción para el Programa Interuniversitario de la Experiencia del curso 2025/26, que se imparte en Arévalo. Se trata de una actividad dirigida a mayores de 55 años y que promueve el acceso a la cultura y la ciencia, el crecimiento personal, las relaciones sociales y las actitudes solidarias.

Las clases comenzarán el día 6 de octubre y se desarrollarán en el Centro Comarcal de Adultos de Arévalo en horario de 17:30 a 19:30, los lunes y miércoles. La inauguración del curso, que se celebrará en el mismo lugar, será el día 1 de octubre a las 17:30.

En esta edición del Programa se impartirán las asignaturas “Arte” y “Ciencia y Tecnología”, con una carga lectiva de 23 horas cada una, y el itinerario "Cultura, Ciencia y Sociedad", de 48 horas.

Matriculación

El plazo de matriculación está abierto hasta el 31 de octubre en el Centro de Día de Personas Mayores, en Arévalo. La matrícula se financia con la cuota de los alumnos y con la ayuda de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.