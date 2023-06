La Universidad Isabel I y Next Educación rubrican un convenio marco de colaboración para el desarrollo y fortalecimiento de su cooperación institucional

El convenio de colaboración entre la Universidad Isabel I y Next Educación (formado por la Escuela Universitaria de Negocios Next Educación, el Centro de Educación Superior Next y Next Business Solutions) establece los cauces para la realización en común de actividades de formación, investigación y transferencia del conocimiento, que redunden en el desarrollo y fortalecimiento de su cooperación institucional.

Alberto Gómez Barahona, Rector de la Universidad Isabel I, y Manuel Campo Vidal, Presidente de Next Educación, han rubricado este convenio que permite a ambas instituciones estrechar lazos en materia educativa. Con este convenio marco “vamos a integrar distintas actividades educativas para ponerlas en común y sumar esfuerzos en los proyectos que acometamos con el objetivo de que tengan un mayor impacto y una mayor utilidad social”, explicó Alberto Gómez Barahona en la firma del convenio.

10 nuevos títulos propios

La Universidad Isabel I se convertirá en la entidad universitaria de referencia para 10 títulos propios Next Educación, ampliando esta propuesta a otros nuevos que se puedan impartir en un futuro. La oferta académica de títulos propios corresponde al Máster en Comunicación Política y Marketing Digital, Máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital, Master in International, Máster en Economía Verde, Máster Internacional en Creación y Aceleración de Empresas, Máster en Dirección Financiera, Máster en Control de la Gestión Empresarial, Master in Big Data and Business Intelligence, Máster en Ciberseguridad y Máster en Marketing e Inteligencia Turística.

Next Educación tiene una oferta implantada en países de Latinoamérica al igual que la Universidad Isabel I, por lo que el acuerdo se amplía a la colaboración internacional, convirtiéndose la Escuela de Negocios en una plataforma entre Europa y América Latina. El convenio se extenderá a la Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico, que promueve el desarrollo rural en las zonas despobladas de España, cuyo informe se ha presentado en el Senado en los dos últimos años, con la participación en el 2023 del Rector de la Universidad Isabel I.

En el acuerdo se incluye también la colaboración en el Grado en Comunicación y Periodismo de la Universidad Isabel I, con el desarrollo de nuevas iniciativas de las dos instituciones que complementen la formación en esta titulación. “Creo que en el ámbito de la comunicación tenemos un área muy interesante. De hecho, entre los fundadores de Next Educación, varios directivos provenimos del mundo de la televisión y la radio como Lalo Azcona, María Rey, Mónica Reza o Paco Moreno”, explicó Manuel Campo Vidal.

Formación orientada a la empleabilidad

Para los representantes de ambas instituciones, el acuerdo firmado aúna esfuerzos para optimizar la educación online en España. “Somos entidades que tenemos un ADN de innovación, procurando estar en la anticipación de lo que necesitan las empresas o los gobiernos, lo que nos hace especialmente activos en la investigación sobre nuevas materias, nuevas carreras y siempre con un sentido directo y una orientación clara hacia la empleabilidad”, concluyó Campo Vidal.