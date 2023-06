USCAL y CSIF acusan a la Junta de incumplir los acuerdos y de “jugar a la lotería” con los incendios forestales

Los sindicatos USCAL y CSIF acusaron este jueves 1 de junio a la Junta de Castilla y León de “jugar a la lotería” con los incendios forestales al estar incumpliendo los acuerdos para mejorar el operativo y denunciaron la falta de agentes medioambientales en dos de tres comarcas de la Comunidad.

En una concentración en Valladolid a las puerta de la sede de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en la que se dieron cita decenas de trabajadores, el vicepresidente del sector de la Junta de CSIF Castilla y León (AGCYL), Agustín Argulo, advirtió que a día de hoy el operativo contra incendios de la Junta está integrado por los mismos efectivos que en los meses de noviembre y diciembre.

En este sentido, aseguró que los días de mayor riesgo de incendio forestal durante la primavera la Junta se ha dedicado a hacer declaraciones de época de peligro medio, sin reforzar el personal de guardia ni los medios. “Hay el mismo operativo en época de peligro medio que en época de peligro bajo”, aseveró.

Al mismo tiempo, explicó que es fundamental el papel de los agentes medioambientales en los incendios, dado que son los primeros en llegar al lugar donde se han originado y los encargados de valorar qué medios se necesitan para su extinción. “El consejero de Medio Ambiente está demostrando que no le preocupan nada ni los montes de Castilla y León, ni los vecinos de las zonas rurales, ya que con la situación de sequía que arrastramos continúa sin poner medios”, recalcó.

Además, Argulo indicó que la única medida de la Junta ha sido reforzar los medios privados, cuando los propios trabajadores de la Consejería de Medio Ambiente “reclamamos un operativo cien por cien público, que es lo que da una seguridad a los ciudadanos”.

Por su parte, el vicesecretario de USCAL, Esau Escolar, lamentó que en la reunión celebrada hoy con el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente no se haya producido ningún avance y que desde la Junta se hayan limitado a comentar que están trabajando en un documento. “Nos sentimos engañados. Es la cuarta reunión y no se ha avanzado nada. No tenemos ningún documento sobre el que trabajar”, afirmó

A su vez, Escolar explicó que también desconocen cómo serán las campañas contra incendios pactadas dentro del Diálogo Social para 2024 y 2025, y criticó que todavía no se halla publicado la orden de guardias de este mismo año.

Por último, Escolar confirmó que tras la fallida reunión con la Consejería de Medio Ambiente, estaba prevista la celebración de una asamblea con los trabajadores en la que se podrían acordar nuevas medidas de protesta.