Valladolid y la tapa: la simbiosis perfecta de la gastronomía profesional

Valladolid ha dado comienzo a uno de los eventos gastronómicos del año por excelencia: el XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, ‘Ciudad de Valladolid’ y el IX Campeonato Mundial de Tapas ‘Ciudad de Valladolid’. La Cúpula del Milenio ha sido testigo una edición más de la inauguración de ambos certámenes de la mano del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el presidente del Concurso Nacional y Premio Nacional de Gastronomía 2025, Paco Morales, y el viepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Emilio Martín.

Durante el acto, conducido por el periodista Pepe Ribagorda, Carnero ha destacado como una edición más “chefs de toda España y de todo el mundo se reúnen en Valladolid para convertirse en los números uno de la alta gastronomía en miniatura gracias a dos certámenes consolidados a nivel internacional”.

El lunes y el martes de esta semana se darán cita en Valladolid un total de 46 finalistas de toda España que competirán por hacerse con el título a la mejor tapa a nivel nacional. El certamen se desarrollará durante tres sesiones; la primera de ella se iniciará la tarde del lunes 10 de noviembre a partir de las 17:00h y las otras dos se desarrollarán mañana, martes 11 de noviembre, a las 11:00h y a las 16:30h.

Esta edición cuenta con un total de seis participantes de Castilla y León y en concreto 4 son de Valladolid (Mélida Wines, Azul Mediterráneo, Habanero Taquería y Las Kubas).

El miércoles, día 12, por la mañana, tendrá lugar el IX Campeonato Mundial de Tapas, donde 16 cocineros competirán por convertirse en el campeón mundial de la tapa. Ambos certámenes están organizados por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Sociedad Mixta para la promoción del Turismo, junto a E-Spain y la Asociación Provincial de Empresarios Hostelería de Valladolid.

Además de la celebración de los concursos a nivel profesional, la ciudad de Valladolid también podrá disfrutar de la gastronomía en miniatura durante estos días. Así, distintos bares y restaurantes de la ciudad ofrecerán en sus locales las tapas de los finalistas que han apadrinado durante estos días. El ‘Festival de la Tapa’ se celebrará del 11 al 16 de noviembre, y toda información podrá consultarse en la App ‘SpainisTapas’.