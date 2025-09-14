El vallisoletano José Luis Alonso de Santos, Premio Especial del Jurado en los Amigos del Teatro de Valladolid

El vallisoletano José Luis Alonso de Santos ha recibido este domingo el Premio Especial del Jurado de los Premios Amigos del Teatro Ciudad y Provincia de Valladolid, por una “vida dedicada al mundo teatral en todas sus facetas desde la “excelencia”.

El Espacio La Granja, en la Calle del Monasterio del Paular, en Villa del Prado, acogía este acto al que el protagonista no pudo asistir.

Si estuvieron el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso; la teniente de alcalde de Valladolid, Irene Carvajal, y del presidente de la Asociación, Pedro Ojeda.

Otros de los protagonistas de esta edición han sido Juan Manuel Pérez, como mejor actor profesional, por su “magnífica” interpretación del personaje de Pacífico Pérez en la obra ‘Las guerras de nuestros antepasados’. Una versión teatral de Miguel Delibes y Ramón García, basada en la novela homónima de Delibes, dirigida por Luis Hurtado y producida por La Quimera de Plástico.

Y Pepa Pedroche, que recogía el Premio a la mejor actriz profesional su "excelente" interpretación en el papel de Doña Paula en ‘La Regenta’, adaptación de la novela por Eduardo Galán, dirigida por Helena Pimenta.

Resto de premiados