Vuelven las lluvias a estas zonas de Castilla y León

Está claro que nunca llueve a gusto de todos. Pero en estos momentos ningún castellano y leonés se va a quejar de la aparición del líquido elemento. Y es que ante los incendios que siguen asolando a la Comunidad durante todo el momento, los chubascos van a dar un pequeño respiro a estos territorios. La Agencia Estatal de Metereología (AEMET) anuncia para este viernes 29 de agosto intervalos nubosos, tendiendo a despejar al final del día, salvo en zonas de montaña del norte donde se mantendrán los intervalos de nubes bajas. Probabilidad de precipitaciones débiles en el extremo noroccidental, y alguna, más ocasional, en el norte montañoso. Además, predominará el viento de componente oeste, moderado.

En cuanto a las temperaturas, AEMET prevé mínimas sin cambios o en ligero descenso, salvo en el cuadrante noroccidental en ligero o moderado ascenso, y máximas en moderado ascenso. En lo que se refiere a las ciudades, las mínimas se situarán entre los nueve grados de Soria; los 10 de Ávila y Burgos; los 11 de Salamanca y Segovia; los 12 de León; y los 13 grados de Palencia, Valladolid y Zamora.

Las máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, oscilarán entre los 24 grados de Soria; los 25 de Segovia; los 26 de Ávila y León; los 27 de Burgos y Palencia; los 28 de Salamanca; los 29 de Valladolid; y los 30 grados de Zamora.