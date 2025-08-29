Quieres vivir una experiencia única: Esta es la mejor ciudad para montar en globo de España

Está a punto de acabar el mes de agosto, y con él, las vacaciones para la mayoría de españoles. Por este motivo proponemos, en este fin de semana que está a punto de comenzar, disfrutar de una experiencia única, montar en globo. Y para ello existe una ciudad ideal en nuestro país, que destaca por reunir unas condiciones meteorológicas idóneas y contar con uno de los patrimonios monumentales y paisajes más impresionantes de toda España.

Montar en globo es una experiencia única en la vida. Y es que, elevarse desde una cesta de mimbre y cuero (algo que no ha cambiado desde el siglo XVIII), sujeta a una vela con forma de propulsada únicamente mediante ráfagas de aire frío o caliente, ya es un acontecimiento en sí mismo. Pero hacerlo sobrevolando un paisaje de cuento es magia pura.

Es normal que surjan nervios, ya que se trata de una actividad desconocida en la que estarás varios metros sobre el suelo. Por suerte, no hay nada de que preocuparse, ya que se trata de una actividad muy segura y que se ha practicado por muchos años. Aunque es muy recomendable seguir una serie de consejos, si es la primera vez que la vas a realizar. Por este motivo, los “amigos” de Eolofly recomiendan:

1. Lleva ropa casual para montar en globo: Lo principal al montar en globo es sentirte totalmente cómodo y seguro. Con llevar ropa de temporada bastará, ya que la temperatura será igual o un poco más elevada que en el suelo. Es decir, con llevar la misma ropa que utilizarías para un paseo por el campo a primera hora del día estarás bien.

2. Los zapatos deben ser cómodos: Eso sí, deberás prestar muy buena atención al calzado que usarás. En la mayoría de lugares, no se permite montar en globo si estás llevando sandalias o tacones. La mejor opción son los zapatos cerrados y deportivos, ya que la zona de despegue y aterrizaje suele ser en campos.

3.Satisface tus necesidades antes de acudir a la actividad: Montar en globo es una actividad que se realiza al aire libre y puede tener una duración de hasta unas 4 horas desde que llegas al lugar de despegue. Por lo tanto, sobre todo cuando estés en el globo, no habrá acceso a baños y es probable que tampoco tengas disponibilidad de servicios. Usa todos los servicios que puedas antes de empezar para evitar incomodidades.

4.El vértigo no será un problema: Aunque no lo creas, muchas personas con vértigo grave han podido montar en globo de manera cómoda y sin ninguna molestia. Al montar en globo no se desarrolla ningún tipo de vértigo ni mareo. Es un tipo de vuelo muy estable donde no se nota ningún tipo de movimiento, ya que los globos flotan lenta y suavemente. Por lo tanto, no será necesario tomar ningún medicamento para los mareos antes de empezar tu aventura. ¡El vértigo no es una limitación!

5.Revisa las reglas para montar en globo: Cada compañía de vuelos en globo es diferente. Para evitar problemas, se aconseja revisar las reglas antes de empezar el viaje. Algunas generales son que no se permiten mascotas ni fumar durante el trayecto, además de que todos los pasajeros deben permanecer de pie durante el vuelo. Por otro lado, también puedes hablar con tu compañía en caso de que necesites cambiar alguna condición y se puede encontrar una solución.

6.Respeta las instrucciones de seguridad: Nuestro personal de vuelo te darán instrucciones en cada fase de la actividad, siempre con el mismo objetivo: tu seguridad. Desde donde situarte durante el inflado del globo, como acceder a la cesta, instrucciones sobre seguridad en vuelo, etc. Simplemente, sigue las instrucciones y disfruta al máximo de tu paseo en globo.

7. Deja el equipaje en casa: El peso es de gran importancia al montar en un globo aerostático. Lo recomendable es no llevar ningún tipo de equipaje ni nada que no sea imprescindible para el viaje. Los bolsos y mochilas se recomiendan dejarlos en el coche o en casa, además de que es probable el piloto del globo te pida que no accedas al globo con ellos y en última instancia hará que la tripulación de tierra los guarde en los coches de la empresa de forma que puedas recogerlos después del aterrizaje.

8. Protege tus dispositivos de grabación: Es normal querer inmortalizar el increíble momento de montar en globo en tus dispositivos como cámaras y teléfonos inteligentes. Sin embargo, al estar a gran altura, existe el riesgo de dejarlos caer si no aplicas la seguridad adecuada. Usa cuerdas o cases especiales para que estén seguros contigo. Durante el paseo en globo se realiza una grabación de video que después de la actividad es enviada a los clientes. Por lo tanto, nuestra recomendación es que disfrutes al máximo de las vistas.

9. Organiza todo un día antes de montar en globo: La mayoría de los vuelos en globo se hacen a primera hora de la mañana, casi al amanecer. Esto quiere decir que tendrás que levantarte bien temprano para llegar a tiempo a tu destino. Es por ello que lo mejor es preparar todo lo que necesitarás el día anterior, así no olvidarás nada por estar apurado.

10. La meteorología es importante: Montar en globo es una actividad que depende enteramente de las condiciones naturales. Esta debe hacerse en un día en el que no habrá fuertes vientos ni lluvia. Por suerte, tu compañía te notificará un día antes si las condiciones climáticas son ideales para montar en globo, confirmando la realización de la actividad.

Los pilotos estudian las previsiones meteorológicas con un día de antelación para tener acceso a la información más verídica posible y tomarán la decisión de realizar o cancelar la actividad. Para ello estudian múltiples variables como la dirección y velocidad del viento, el viento en altura, temperaturas, punto de rocío, visibilidad, nubes, probabilidad de precipitación y un largo etc. Son profesionales con gran experiencia con miles de horas de vuelo. Estás en buenas manos.

Segovia

Pues la mejor ciudad de España para montar el globo no es ni más ni menos que Segovia, ya que cuenta con las condiciones meteorológicas perfectas, que según los expertos son; predicciones fiables, escasa niebla y vientos suaves que garantizan despegues seguros y vuelos especialmente tranquilos.

Aprovechando este reconocimiento, el Ayuntamiento de la capital segoviana organiza una serie de actividades en esta materia, y a través de poder contemplar desde el aire la experiencia única de disfrutar al máximo de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y entre ellas la visita al Acueducto, la Catedral o el Alcázar.

Además Segovia cuenta con un globo accesible para personas con movilidad reducida, con el objetivo de que todas las personas puedan disfrutar de esta experiencia única. Esta actividad no consiste solo en un paseo en globo sino que el participante ayudará a preparar e hinchar el globo y, tras el vuelo, brindarán con cava para hacer de esta experiencia algo completamente inolvidable.

La duración del vuelo será de una hora aproximadamente aunque la actividad tendrá una duración total de entre 3 y 4 horas. Los vuelos se realizan a primera hora de la mañana, ésta varía en función de la época del año.

El campo de despegue está situado al inicio del Camino Natural del Eresma, frente al Hospital General. En el momento del aterrizaje todos los participantes serán transportados al punto inicial de despegue.

Tarifas

Adulto: 205 euros.

Menores de 12 años: 165 euros.

Todos los vuelos incluyen paseo en globo de 1 hora + brindis con cava, picnic, reportaje en video HD, reportaje fotográfico y diploma.

Festival de Globos

Cualquier época del año es buena para montar en globo. Pero en Segovia hay un momento ideal, el mes de julio, que es cuando acoge el Festival de Globos. Cada año se dan cita en el cielo de Segovia profesionales del mundo de la aerostación y numerosos visitantes con un único objetivo: disfrutar. Disfrutar de vuelos al amanecer con unas vistas increíbles, disfrutar de ver el cielo lleno de colores y disfrutar de los distintos espectáculos.