Castilla y León contabiliza tres incendios en nivel 2, cuatro en 1 y ocho más activos

Castilla y León contabiliza a estas horas tres incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (cinco si se divide el zamorano de Porto de su foco leonés en La Baña y si se disgregan los de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano), todos ellos en las provincias de León y Zamora, así como cuatro más de nivel 1 y otros ocho más activos, según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente.

El incendio más reciente en declararse en nivel 2 es el de Berlanga del Bierzo, fuego que se inició de manera intencionada a las 17.30 horas de hoy, jueves 28 de agosto, en la comarca de Vega de Espinareda, muy cerca del fuego de Anllares del Sil.

Cuenta con varios focos distintos, uno de ellos casi en el mismo pueblo, y menos de una hora después de su inicio alcanzó el nivel dos el IGR debido a que amenaza de manera seria a poblaciones, lo que exige medidas de socorro de la población o protección de bienes y puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

En el lugar trabajan en este momento un total de 17 medios, concretamente tres agentes medioambientales o celadores, cinco cuadrillas terrestres y una helitransportada, dos autobombas, cinco medios aéreos y otros dos medios pertenecientes a otra administración.

No obstante, desde el Servicio de Medio Ambienbte trasladaron que la situación “general” es “más favorable” que el día anterior, donde el incendio que presenta más actividad es el de Fasgar-Igüeña. con distintos focos activos de diferente longitud en su perímetro.

Señalaron que presenta mayor dificultad de extinción por la orografía, con valles estrechos muy profundos donde es más difícil la extinción cuando el incendio se mete en ellos, y por las ráfagas de viento que todas las tardes lo reactiva de forma violenta.

El helicóptero de reconocimiento HOTEL sobrevoló la zona y dictaminó las condiciones favorables para entrar el resto de medios aéreos, que realizaron descargas de forma continua en carrusel. Por su parte, los medios terrestres se centraron en cerrar el perímetro de forma manual y con maquinaria en distintos puntos de cara a la estrategia a desarrollar durante el resto del día.

En esta zona se concentrará la mayor parte de los medios de extinción que, paulatinamente, se han ido retirando de otros incendios que presentan un estado más favorable.

En relación al de Porto-La Baña, en la parte de Zamora se han producido alguna reproducción por las fuertes ráfagas de viento en las partes altas de más de 60 kilómetros por hora, pero siempre dentro del perímetro. Por otro lado, en la parte de La Baña, en León, la situación es favorable y sin llama, donde se llevan a cabo tareas de localización de puntos calientes, eliminación y enfriamiento de perímetro.

No obstante, desde el operativo apuntaron que preocupan las rachas de viento, aunque se espera que la humedad aumente por encima del 90 por ciento por la noche.

Niveles 1 y 0

Según Inforcyl, en nivel 1 de IGR se localizan los fuegos de Barniedo de la Reina - Cardaño de Arriba, que afecta a las provincias de Palencia y León; el de Llamas de la Cabrera (León), Garaño (León) y Anllares del Sil, también en León.

Desde el operativo explicaron que, tanto en Garaño como en Anllares, la noche fue tranquila y sin reproducciones con un perímetro frío, aunque se mantienen medios de vigilancia. Es por ello que dicha evolución “positiva” y la “mejoría” de la situación de los diferentes incendios forestales existentes en la provincia de León permitió este jueves rebajar a nivel uno del Índice de Gravedad Potencial ambos fuegos.

Además, se suman otros ocho incendios activos en estos momentos, aunque en nivel cero: con Yeres y Gestoso (que entró por Orense), en León; Molezuelas de la Carballeda (Zamora), además del originado el 16 de agosto en Canalejas (León) que se introdujo también en la provincia palentina a través de San Pedro de Cansoles y que amenazó hace unos días Guardo; San Andrés del Rabanedo y La Robla (León); y Malillos (Zamora).

Carreteras

Tras dos jornadas con una docena de carreteras secundarias de Castilla y León cortadas al tráfico por la presencia de humo y polvo generados por los incendios forestales, en estos momentos solo tres vías de la Comunidad se encuentran cortadas al tránsito de vehículos, dos de ellas en León y otra más en Zamora.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogida por Ical, se trata de la LE-5330, entre Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro; y la LE-716, entre Vega de Espinareda y Berlanga del Bierzo.

Además, se suma la ZA-103, entre San Martín de Castañeda y la Laguna de los Peces, en la comarca de Sanabria, en Zamora, por el incendio de Porto.