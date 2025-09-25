“130.000 cámaras en Londres y sigue el crimen… 1.000 no cambiarán nada en Barcelona”: críticas ciudadanas a la medida del Ayuntamiento

El anuncio de instalar 1.000 cámaras de videovigilancia en Barcelona para reforzar la seguridad en Barcelona no ha dejado indiferente a los ciudadanos. El propio alcalde, Collboni Barcelona, aseguró que la idea es utilizarlas como “un arma de prevención”, especialmente en zonas conflictivas como el litoral y Ciutat Vella. Sin embargo, en redes sociales las reacciones han sido críticas, escépticas e incluso irónicas.

Una medida cuestionada por su eficacia

Los defensores de la medida señalan que las cámaras de videovigilancia en Barcelona pueden ser útiles para esclarecer delitos, pero buena parte de los usuarios dudan de su capacidad para frenar la delincuencia en Barcelona. Un internauta resumía así la crítica: “130.000 cámaras en Londres y siguen con crimen... no creo que 1.000 cámaras prevengan nada en Barcelona”.

Otros fueron más directos: “Las cámaras no ayudarán nada cuando la ley dice que el multireincidente con 400 antecedentes tiene que volver a la calle. Hay que cambiar las leyes”. El debate sobre la multirreincidencia en Barcelonavolvió a quedar en el centro de la discusión, ya que los críticos creen que el problema no está en la vigilancia, sino en la justicia.

Entre la ironía y la desconfianza

Algunos comentarios se burlaban del plan del consistorio: “En Barcelona será como en los parques temáticos. Al final de tu visita recibirás un álbum con los mejores robos que hayas sufrido”. Otros usuarios avisaban de un posible “control masivo” y comparaban el plan con políticas de vigilancia estatal más amplias.

Aunque también hubo voces a favor. “Ojalá hubiese habido una cámara la noche en que me atracaron en el Raval”, escribió un vecino, defendiendo que estas herramientas ayudan a atrapar a los delincuentes.

La discusión evidencia que, pese al anuncio de Collboni Barcelona, la confianza ciudadana en que las cámaras reduzcan la delincuencia en Barcelona y la multirreincidencia en Barcelona está lejos de ser unánime.