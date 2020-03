“Esta semana me hice las pruebas de covid. Dieron negativo y he trabajado con total normalidad. Comencé a tener los síntomas de siempre de la alergia. Tras una entrevista, acabé tosiendo. Me hice las pruebas y di positivo”. Así ha relatado en su perfil de Twitter la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el resultado de las pruebas que confirman que posee el coronavirus. Era la segunda prueba en la que se sometía en los últimos días.

Esta situación no altera en absoluto sus funciones como jefa del Ejecutivo autonómico madrileño, por lo que va a seguir trabajando desde su domicilio, ejerciendo todas y cada una de sus responsabilidades al frente del Gobierno regional. La propia presidenta lo ha anunciado así en redes sociales.

En su vídeo, Díaz Ayuso señala que se “encuentra con total normalidad". Como ocurre “en el 80% de los casos de quienes pasemos por el covid, nos vamos a encontrar relativamente bien”.

“Voy a seguir trabajando aislada. Lo más importante ahora es la salud, la vida, cuidar a los vuestros y protegeros”, concluye.

Así, según informa el Gobierno regional, se han instalado todos los elementos técnicos e informáticos necesarios para poder estar completamente conectada y de esta manera seguir todas las cuestiones relativas a la gestión y seguimiento del coronavirus, así como del resto de asuntos de gestión del Gobierno regional.

En este sentido, mantendrá diariamente videoconferencias y llamadas telefónicas con los miembros del Consejo de Gobierno así como con su equipo más cercano. Seguirá presidiendo las reuniones del Consejo de Gobierno que se llevarán a cabo por videoconferencia como ya estaba previsto desde hace días. Asimismo, la presidenta tendrá permanente contacto diario con el centro de control que se ha instalado en la Puerta del Sol en el que se van tratando todos los datos, evolución e información de la situación del coronavirus en la región.

Antes de dar positivo por Coronavirus ya se había tomado la decisión de que desde este mismo lunes trabajase únicamente desde su despacho en la Puerta del Sol sin desplazamientos ni reuniones presenciales. También se había decidido que todas las reuniones del Consejo de Gobierno, ya fuesen ordinarias o extraordinarias, se desarrollasen por videoconferencia.

Ahora, su despacho de la Puerta del Sol se traslada a su domicilio, en el que seguirá manteniendo la jornada de trabajo habitual.

Quim Torra también ha dado positivo

Por su parte, también el president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha anunciado esta tarde que está confinado en la casa dels Canonges del Palau al haber dado positivo en coronavirus. El president ha hecho una declaración institucional en la que ha insistido en que el Gobierno debe de tomar medidas aún más contundentes y ha pedido que dé respuesta al plan de confinamiento que ha planteado, así como al resto de medidas propuestas desde el viernes -cortar las vías de entrada y salida a Cataluña por puerto, aeropuerto y transporte ferroviario-.

Asimismo, ha pedido a la ciudadanía una actitud “cívica, solidaria y generosa" para afrontar la crisis sanitaria que, hasta el momento, ha registrado en Cataluña ya más de un millar de contagiados. Torra se convierte así en el segundo miembro infectado del Govern, después de que el vicepresident anunciara que también había dado positivo.

El plan de confinamiento detallado esta mañana por el conseller de Interior, Miquel Buch, establece un aislamiento perimetral de Cataluña y la limitación al máximo de los movimientos en el interior de la autonomía -es decir, confinamiento en casa, salvo puntuales excepciones-. Elaborado y recomendado con los técnicos del plan de emergencia catalán, se ha trasladado como propuesta al Gobierno, que es quien dispone de todas las competencias para tomar este tipo de decisiones.

“Limitar la libre circulación de personas. Se ordena el confinamiento de las personas en casa a excepción de suministro de alimentos, desplazamiento a lugares de trabajo en caso de emergencias, servicios sociales, salud, radio y televisión, carburantes y residuos”, ha detallado Buch.

Asimismo, la propuesta de confinamiento incluiría la reducción del transporte público durante 15 días, así como la interposición de las sanciones previstas en caso de incumplimiento.