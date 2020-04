¿Aglomeraciones en las calles de Barcelona o cuestión de la perspectiva de las imágenes?

Se ha generado un enorme debate en torno a las imágenes difundidas sobre posibles multitudes de gente en algunas zonas de Barcelona durante la primera jornada en que los niños podían salir a pasear con sus familias. Muchas imágenes reflejan una salida masiva de gente, pero la perspectiva puede no ajustarse a la realidad, como recalcan algunos, que han difundido ciertos vídeos donde están tratando de desmontar la percepción que se ha generado.

Que importante es tener en cuenta la perspectiva a veces pic.twitter.com/muTNRin2Gz — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) April 26, 2020

A través de las redes sociales, la discusión ha sido muy viva: algunos no han dudado en lanzar acusaciones de “irresponsables” a todas aquellas personas que salieron a la calle, mientras que otros tratan de defender que no hubo tanto riesgo porque se mantuvieron las distancias de seguridad entre las personas para evitar el contacto. Algunas imágenes puedan dar a entender que registraron multitudes, mientras que otras, no.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se hizo eco de la algunas de estas imágenes y llamó a la concienciación de la gente. Así, en un mensaje a través de las redes sociales, afirmó que “muchas de las imágenes" vistas ayer "no son aceptables”. “Solo saldremos de esta si somos conscientes del riesgo y el peligro extremo del Covid-19. La salud de todos depende de todos. Solidaridad”, agregó.

La percepción de Torra fue también compartida por muchas otras personas, que expresaron su rechazo a través de las redes sociales.

Más de 20000 muertos, millones de personas quedándose en casa confinados por más de 40 días, médicos policías y trabajadores partiéndose la puta cara por nosotros y luego tendréis los huevos de decirnos que los adolescentes somos unos irresponsables #irresponsables pic.twitter.com/L44yUYTljU — 𝕁𝕠𝕤𝕚𝕥𝕠🌵 (@Jositx_) April 26, 2020

En cambio, otras imágenes tomadas en una de las zonas más concurridas ayer, como es el paseo marítimo de Barcelona, se puede comprobar cómo las personas se comportan con toda prudencia y mantienen una distancia de prevención.