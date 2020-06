Barcelona pasará el próximo lunes a la fase 2 de la desescalada de la crisis del coronavirus. También Lleida, que ha tenido que esperar una semana a dar el salto tras detectar un minirebrote en una fiesta de cumpleaños ilegal en la que se infectaron 20 invitados y en algunos mataderos. Lleida, Barcelona y su área metropolitana se suman a las regiones sanitarias de Girona, Cataluña Central y las comarcas del Alt Penedès y el Garraf, que hace una semana que gozan de los privilegios de esta nueva fase y que se mantendrán unos días con estas medidas.

Las regiones del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y los Pirineos pasarán a la fase 3 como hará la mitad del país.

El Gobierno ha aceptado la propuesta del departamento de Salud, que daba por controlado el brote de casos positivos que se había detectado en la región sanitaria de Lleida. Los números confirman que ha habido una bajada de la incidencia de casos. Mientras que el 21 y 29 de mayo, había 38,4 casos por cada 100.000 habitantes, entreel 28 de mayo y el 3 de junio, se han detectado 25,4 casos por cada 100.000 habitantes.

El avance a la fase 2, dará un respiro a las familias con hijos en las que los padres no tienen la opción de teletrabajar, y a la hostelería. Lleida, Barcelona y a su área metropolitana, donde está permitida la movilidad entre municipios desde este lunes, podrán abrir guarderías y escuelas. Pero aunque tienen el permiso, muchos centros no tienen listo el protocolo de apertura que cada escuela debe elaborar para reabrir. Por lo que sopesan retrasar el regreso de los niños a las aulas al día 15.

Aunque aún no pueden afirmarlo con rotundidad, pediatras como el doctor Pere Soler, jefe de Patología Infecciosa de Pediatría del Hospital Vall d’Hebron, o Quique Bassat, que además es epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y del Hospital Sant Joan de Déu, dicen que el riesgo de llevar los niños a la escuela es mínimo. Partiendo de que el riesgo cero no existe, la decena de ensayos que han estudiado la enfermedad en niños sugieren que no son grandes contagiadores como se creía y que es más seguro abrir los colegios que dejar a los menores con los abuelos, que son grandes receptores de la COVID-19.

La experiencia de Dinamarca, el primer país que abrió los colegios en Europa durante la pandemia muestra que la vuelta a las aulas no ha aumentado los contagios. Por cautela, los dos pediatras recomiendan ventilar las aulas, el lavado de manos y trasladar las actividades al exterior.

¿Qué se puede hacer en fase 2?

En fase 2 ya se pueden reunir grupos de 15 personas -este límite no se aplica entre convivientes-. Ojo, todavía no están permitidos los desplazamientos entre áreas sanitarias.

Se permite hacer deporte en cualquier franja, excepto entre las 10.00 y las 12.00 horas, y entre las 19.00 y las 20.00 horas. Las piscinas recreativas podrán abrir al público con cita previa, un aforo máximo del 30% o el que permita cumplir con la distancia de seguridad. En las playas, los bañistas deberán hacer un uso responsable cumpliendo con las recomendaciones y normas establecidas por las autoridades sanitarias.

Los velatorios pueden ampliarse a 25 personas en espacios al aire libre o 15 personas, en lugares cerrados.

Se podrán celebrar bodas en todo tipo de instalaciones siempre y cuando no se supere el 50% del aforo permitido. Podrán asistir un máximo de 100 personas en espacios al aire libre y 50 en espacios cerrados.

También se podrán realizar actividades de turismo activo y en la naturaleza con un máximo de 20 personas. Y celebrar congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias públicas y privadas.

Una de las mejores noticias para las familias es que se podrán hacer visitas a las residencias.

Bares y restaurantes

Muchos bares y restaurantes de Barcelona optaron por esperar a la fase 2 para abrir. A partir del lunes, los clientes podrán entrar al interior de bares y restaurantes, aunque no se podrá consumir en la barra, sino solo en las mesas. El aforo permitido será del 30%.

En esta fase de la desescalada, también reabrirán los centros comerciales, pero lo harán con limitaciones: el aforo estará al 40% y habrá un horario preferente para mayores de 65 años.

Oda a la cultura

Vuelven teatros, cines y auditorios con butaca asignada y un tercio de su aforo.

¿Qué se puede hacer en la fase 3?

En la fase 3, se pueden reunir ya grupos de 20 personas. No habrá franjas horarias. Y el desplazamiento a otra parte del territorio nacional se amplía a motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Los bares y restaurantes recuperan el consumo en la barra, siempre que se mantenga la distancia de dos metros y no se supere la mitad del aforo. En las terrazas, el aforo pasa al 75% de las mesas, con una ocupación máxima de 20 persona.

Se amplía el aforo en bodas y lugares de culto a 150 personas, siempre y cuando no se supere el 75% del aforo permitido. Mientras que a los velatorios podrán asistir 50 personas al aire libre o 25 si el espacio es cerrado.

Los casinos y casas de juego reabrén al 50%. También los zoos y los acuarios.