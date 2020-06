El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona abre la puerta a entrar en política

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha dejado abierta la posibilidad de entrar en política, “en cualquier posición” que le pidieran si se recupera la “unidad estratégica” del independentismo a corto plazo.

"Si a corto plazo hubiera la posibilidad de recuperar la unidad estratégica, me plantearía dar un paso adelante, en cualquier posición que se me pidiera. Hay alguna otra posibilidad, pero actualmente no la veo clara", ha destacado en diversos mensajes en su cuenta de Twitter recogidos por Europa Press.

Con la voluntad de responder a su posible futuro en primera línea política, en las filas de JxCat, ha llamado a estar atentos durante las próximas semanas para ver “si pasan cosas” que cambien el panorama político y social tras reclamar la mencionada “unidad estratégica”.

Pese a todo, ha dejado claro que su intención es acabar su mandato al frente de la Cámara de Barcelona, hasta junio de 2021, y del Consell General de Cambres de Catalunya, hasta septiembre de 2023: “Esto hace difícil entrar en el Govern en la próxima legislatura, pero no imposible”.

Tras reivindicar que el 1-O en 2017 marcó el futuro de Catalunya, ha lamentado que los partidos independentistas no hayan avanzado para culminar con lo que se empezó porque “algunos han cambiado la estrategia, otro no ven claro cómo hacerlo, y los que quieren acelerar, no pueden hacerlo solos”.

Por ello, considera fundamental que el nuevo secretariado de la ANC “sea capaz de presionar” a los partidos para avanzar hacia un proyecto unitario para culminar el proceso independentista. “Mi proyecto personal, desde hace 12 años, pasa por ayudar a alcanzar la independencia para convertir Cataluña en uno de los estados con más generación de riqueza (por cápita) y bienestar de Europa”, ha subrayado.