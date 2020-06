Torra convocará una cumbre independentista antes de reanudar la mesa de diálogo con Sánchez

El president Quim Torra mueve ficha dentro del independentismo y vuelve a poner sus condiciones para reanudar la mesa de negociación con el Gobierno tras la pandemia del coronavirus. En concreto, ahora prevé convocar una nueva cumbre soberanista con partidos y entidades para “consensuar” una postura común sobre cómo reanudar el diálogo y la relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así lo ha confirmado hoy en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, quien ha evitado hablar de fechas concretas para volver a sentarse en la mesa con el PSOE y Unidas Podemos aunque sí ha confirmado que Torra convocará a formaciones y entidades a partir de hoy.

De hecho, las prisas de Esquerra por reanudar el diálogo con el Gobierno antes de un mes -su líder, Pere Aragonès, puso de fecha límite el 15 de julio- contrastan con la postura del entorno del president y su voluntad de celebrar primero un cónclave interno para aunar posiciones. En este sentido, Budó ha rechazado fijar un calendario y ha advertido que lo importante para el Govern es “asegurar que en la reunión podamos poner sobre la mesa ejercer el derecho a la autodeterminación y la amnistía”.

“¿Podremos hablar de esto en esta mesa de diálogo? Tenemos que hacer estas reflexiones antes de poner fecha a la reunión”, ha asegurado en rueda de prensa. Además, desde el Ejecutivo catalán se remarcan las dudas ante el Gobierno de Sánchez tras la pandemia -”después de la gestión de esta crisis, hay que recuperar el clima de confianza que se ha dañado”, ha subrayado Budó- y se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de contar con la figura del “relator”.

“Creemos importante la figura del mediador, en cualquier proceso de negociación está presente, no pedimos nada que no sea normal”, ha asegurado Budó no sin deslizar que todo el Govern está de acuerdo aunque es más importante para JxCat que para ERC.