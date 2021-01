La campaña del 14-F arranca con la incertidumbre de la fecha electoral y el impacto de la pandemia en las urnas en plena tercera oleada del coronavirus y con los hospitales muy tensionados. Pese a las medidas tomadas y los constantes mensajes lanzados por el Govern en los últimos días afirmando que la seguridad de quienes acudan a los colegios electorales está garantizada, existe miedo e indignación especialmente entre aquellos que han sido seleccionados para formar parte de las mesas electorales. De hecho, algunos de ellos ya se están movilizando a través de las redes sociales para organizarse y, entre otras cosas, para enviar una carta al Síndic de Greuges con el fin de denunciar que se está vulnerando su derecho a la salud. El grupo de Telegram #Noasermembremesa2021 ya cuenta con casi un millar de seguidores.

«No me voy a jugar mi salud»

Entre ellos se encuentra Miguel C., quien el pasado lunes recibió la carta mediante la cual se le convoca a acudir el próximo día 14 de febrero a una mesa electoral de la ciudad de Barcelona en condición de vocal. «Yo lo tengo claro. No pienso acudir». «Será por las buenas o por las malas y, si hace falta, ya me vendrán a buscar o iré a declarar ante un juez, pero no me voy a jugar mi salud ni la de la gente que me rodea», constata Miguel, que convive con su mujer y sus tres hijos. «Me encanta ser cívico y cumplir con mis obligaciones como ciudadano, pero siempre y cuando ello no suponga un riesgo para mi salud y la de los míos».

«No me pueden obligar a entregar mi salud y convocar unas elecciones en el estado en el que estamos no tiene ningún sentido. Resulta que no puedo ir a ver a mis padres, ni reunirme con nadie, ni salir de la ciudad, pero puedo pasarme 12 horas encerrado en un sitio atendiendo a unas 3 mil personas, a las que tendré que pedir que se bajen la mascarilla para poder identificarlas», denuncia Miguel para a continuación constatar que «además se permite a las personas que son positivas o están en cuarentena salir de casa para venir a votar cuando son una bomba de contagio». «Nada de esto tiene sentido», asegura y recuerda que, más allá de lo que se refiere estrictamente a la salud, «no puedo permitirme contagiarme porque soy autónomo, socio de una compañía y he de ir a trabajar».

«¿Es de vital importancia votar ahora?»

Rai ha sido convocado también para formar parte de una mesa electoral en Argentona, aunque en su caso como presidente suplente 2, pero ni siquiera su condición de sustituto le permite rebajar su preocupación e indignación. «Creo que habrá mucha gente que no acudirá a la mesa electoral así que no descarto que me toque quedarme», comenta Rai, quien comprende perfectamente a aquellos que van a buscar cualquier artimaña para eludir su responsabilidad en la mesa electoral. «Personalmente tengo miedo al contagio», admite, para a continuar asegurar que «yo sigo todas las medidas y recomendaciones escrupulosamente para reducir al máximo la posibilidad de contagio y ahora me hacen meterme 12 horas en un colegio electoral, con el riesgo que ello supone y además no tengo ninguna seguridad ni garantía de que las cosas se va a hacer bien».

«Soy profesor de teatro, pero trabajo siempre en espacios ventilados, con mascarilla y distancia de seguridad, no toco a la gente, me lavo continuamente las manos. Al final del día puedo mezclarme con ocho personas, pero controlo mucho, sin embargo las elecciones son una movilización ciudadana muy bestia», comenta Rai, quien aún tiene dudas de si acudirá a la mesa electoral o no. «Estoy en un dilema, lo estoy madurando. Me revienta que nos tengamos que jugar la vida cuando estamos en la cresta de la tercera ola, con nuevas cepas del virus, cuando ¿realmente es de vital importancia que votemos ahora?», se pregunta para a continuación destacar que él, como autónomo del arte, «si me quedo en casa en cuarentena, dejo de ingresar y ahora mismo ya estoy sobreviviendo».

«Prefiero asumir yo el riesgo»

Joan debuta este año en unas elecciones y pese a que eso, a priori, debería ser un motivo de ilusión, en su caso el sentimiento es algo contradictorio. Cumple 18 años el 7 de febrero y solo una semana después ha de acudir a un colegio electoral barcelonés como vocal suplente, lo cual en situación normal ya es para muchos un sacrificio, pero en el actual contexto epidemiológico es también un riesgo, algo de lo que él es consciente. «Sé que voy a tener que estar todo el día en contacto con mucha gente que no es de mi círculo y, aunque espero que se tomen y se sigan las medidas de seguridad adecuadas, eso tiene un riesgo», comenta al respecto para a continuación indicar que «por eso mismo, porque el riesgo está, la verdad es que prefiero ir yo a la mesa electoral que mi madre o gente más mayor».

Miedos ante el coronavirus de tres testimonios pese a que la Generalitat ya ha configurado todo un protocolo de seguridad, aprobado el pasado 29 de diciembre, para las elecciones, pendientes de ratificar por el TSJC.

El protocolo del Govern

El documento elaborado por el Govern establece que las colas de votantes deberán hacerse en la calle y se entrará de uno en uno para votar, siempre respetando el metro y medio de distancia, y habrá personal de seguridad sanitaria controlando que se cumplan las medidas. Además, se recomienda llevar el voto preparado desde casa y se han establecido franjas horarias en función de la edad y vulnerabilidad de los votantes: la que va de las 9 a las 12 horas es la asignada a los colectivos de riesgo, la de las 12 a las 19 horas, es la indicada para la población en general, y desde entonces y hasta las 20 horas acudirán a votar las personas en cuarentena, es decir, positivos y sus contactos estrechos y casos sospechosos.

A la hora de depositar la papeleta, el votante deberá dejar el DNI sobre una bandeja y nunca entregarlo en mano a los miembros de la mesa electoral, quienes le podrán solicitar que se baje la mascarilla para poder identificarlo. También se ventilará el espacio con puertas y ventanas abiertas y se desinfectará constantemente.

Pese a todas estas medidas, existe la preocupación entre la clase política de que la participación ciudadana sea baja por el miedo a ir a votar y exponerse a un posible contagio, razón por la cual se promueve de manera enérgica el voto por correo, pero quienes a priori no se podrán librar de acudir ese día al colegio electoral son los cerca de 75 mil ciudadanos elegidos por sorteo para integrar las casi 8 mil mesas electorales.

EPI para la última hora

A éstos se les entregarán cuatro mascarillas quirúrgicas, así como una mascarilla FFP2, una pantalla facial y guantes desechables para el recuento de los votos y un Equipo de Protección Individual (EPI) para el momento en el que acudan a votar las personas contagiadas, las que han estado en contacto estrecho con un positivo o los casos sospechosos. También se les tomará la temperatura para comprobar que ésta no supera los 37,5º y se realizará un test de antígenos a los miembros de las mesas, que será opcional si el Govern y la mesa de partidos no varía sus planes. En concreto, se realizarán en los distintos ambulatorios entre el 9 y el 12 de febrero, pocos días antes de la jornada electoral. Además, se establecerá una distancia de dos metros entre las diferentes mesas y de metro y medio entre sus integrantes.