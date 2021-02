Vídeo: desahucian por error a una anciana de 97 años

Rosario Bravo, de 97 años y vecina del Hospitalet de Llobregat, fue desahuciada por error. La mujer fue a pasar unos días a casa de su hijo para acudir a unas revisiones médicas. Al volver a su casa, las autoridades se habían llevado todas sus pertenencias. En lugar de desmantelar el ático primera, vaciaron el sobreático primera. Ni la comitiva judicial ni el responsable de la propiedad se dieron cuenta de la colosal equivocación. Se encontró con la cerradura cambiada, y penso en los “okupas”.

🏠Ha estat un error, havien de desnonar un altre pis. És l'explicació que donen els gestors, Fincas Gual, al desnonament que ha patit la Rosario Bravo, una dona de 97 anys. Una equivocació que ha deixat casa seva buida i amb la incògnita d'on són els seus béns. #PlantaBaixaTV3 pic.twitter.com/9RPRiCoq79 — Edgar Sapiña Manchado (@edgarsapinya) February 26, 2021

Raúl Caballero, nieto de la afectada, lamentó la falta de atención de los responsables del deshaucio en el programa “Planta Baixa” de TV3. Rosario hace 60 años que vive en la vivienda. Ahora se ha quedado sin nada: sin recuerdos, sin joyas, sin muebles, sin fotos, sin vestidos o sin un diario de memorias que escribía, entre otras cosas. En su habitación tan sólo queda un crucifijo. “Le han vaciado todo el piso. Toda su vida ha desaparecido, no le queda nada”, relata Raúl.

Rosario estaba en casa su hijo, Emiliano Caballero, cuando el desahucio empezó. Fue este el primero que se dio cuenta de que pasaba algo extraño tras volver a casa de Rosario. El hijo explica que al llegar no pudo abrir la puerta, y al fijarse de cerca, vio que alguien había cambiado la cerradura. “Primero pensamos que habían ocupado la casa”, afirma Emiliano. Después, sin embargo, llamaron a los propietarios del bloque para entender qué pasaba y se dieron cuenta de que habían desahuciado el piso de Rosario por error.

La familia ha explicado que, de momento, ni los juzgados ni la propiedad han dado ninguna respuesta o explicación o solución, mientras que el Ayuntamiento de l’Hospitalet estudia el caso.

Según cuenta “Espejo Público”, la anciana pagaba religiosamente todas las facturas y no debía absolutamente nada, por lo que no entendió nada cuando el juzgado y las administraciones de la finca donde tiene su piso alquilado le llevaron a cabo el desahucio mientras ella no estaba. Y es que, efectivamente, se trataba de un error. El desalojo de la vivienda tendría que haberse llevado a cabo en el ático del mismo edificio, y no en el sobreático, donde vive la anciana.

Aunque el abogado de Rosario logró solucionar el problema a los dos días, hay hechos que costará enmendar, como la ausencia de todos los objetos, electrodomésticos y, en definitiva, pertenencias personales de la anciana, que se llevaron al desvalijar la vivienda para subsanar la supuesta deuda. Pero lo que más tristeza le produce, según ha confesado en el programa, es haber perdido un diario de memorias que llevaba escribiendo a su hijo desde hacía años y que estaba a punto de llegar a su fin.

El hijo de la mujer ha hecho un llamamiento a los trabajadores que participaron en el desahucio para pedirles que “por favor” le devuelvan las pertenencias de su madre.

Al entrar en la vivienda se dieron cuenta de que habían vaciado muebles, electrodomésticos y objetos personales. “Lo primero que vi es que faltaba el microondas, luego la lavadora, los armarios estaban vacíos…”, enumera el hijo. Se llevaron la tele y las camas, por ejemplo, aunque otros muebles los dejaron.

“Si entras a hacer un desahucio y están los suministros dados de alta, hay muebles… No lo sé, llama antes a alguien, ¿no?”, se pregunta Emiliano, perplejo por el hecho de que no se dieran cuenta del error. Su cruzada ahora es recuperar los objetos perdidos. Temen que los hayan tirado. Emiliano se queja de que lleva días esperando respuesta del administrador de fincas sobre esta cuestión pero no le están dando respuesta.