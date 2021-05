Podemos abre un frente con ERC en plenas negociaciones: “Su hoja de ruta no es la independencia”

Se enreda aún más la ya de por sí endiablada investidura de Pere Aragonès (ERC) para la presidencia de la Generalitat tres meses después de las elecciones del 14 de febrero: el relato público y las negociaciones se entremezclan en un nuevo choque con distintos protagonistas. Este martes, el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha destapado la caja de los truenos al asegurar que “a día de hoy” la hoja de ruta de Esquerra “no es lograr la independencia” esta legislatura. Un mensaje que ha enfadado a ERC en plenas conversaciones para tratar de atar un acuerdo exprés y lograr los ocho votos de los comunes, el partido que cobija a Podemos, en el Parlament.

En concreto, Asens se ha referido a la situación actual y ha argumentado lo siguiente en una entrevista en Ràdio 4: “Son independentistas evidentemente, pero son conscientes de que estamos en medio de una pandemia, que estamos en un momento de crisis económica y que las prioridades se han reordenado”. “Ahora mismo, en la hoja de ruta de ERC para esta legislatura no está conseguir la independencia”, ha reiterado poniendo énfasis en el “mandato actual”, afectado por la pandemia. “Las prioridades se han reordenado”, ha zanjado.

📌 @Jaumeasens diu que el full de ruta d'Esquerra no contempla la independència en aquesta legislatura perquè "les prioritats s'han reordenat".



▶️ Recupera l'entrevista de @GemmaNierga: https://t.co/ral3xxc5d4 pic.twitter.com/CWPAPHJ3Rs — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 11, 2021

Unas palabras que han repicado dos pesos pesados de Esquerra: su homólogo en la cámara baja, Gabriel Rufián, y la portavoz del partido y miembro del equipo negociador, Marta Vilalta. Desde el Congreso, Rufián ha negado que la formación haya renunciado a la independencia en su hoja de ruta, ha acusado a los comunes de “mentir” y ha cargado especialmente contra Asens: “O miente o no se entera de nada”. Por su parte, Vilalta ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que subraya que la independencia “es el objetivo” de ERC y apunta hacia el entorno de Podemos: “Nosotros no no abaratamos ni abarataremos los sueños como habéis hecho vosotros con el 15-M”. Un dardo directo a la línea de flotación del partido morado y sus confluencias.

Este choque llega tras la ruptura de ERC con Junts para la investidura y coincidiendo con el inicio de las conversaciones entre los republicanos y los comunes. Hoy, Asens ha avanzado que están cerca de cerrar “esta semana” un acuerdo de investidura para hacer presidente a Pere Aragonès, que no estaría condicionado a la entrada del partido morado en el Govern. Y es que ayer ambos actores mantuvieron la primera reunión para explorar su posible apoyo a la investidura de Pere Aragonès y a un Govern en solitario de los republicanos en una reunión en el Parlament, lo que abrió una nueva fase en las negociaciones tras el fracaso de las conversaciones mantenidas con JxCat durante más de 80 días.

Sin embargo, la suma entre ERC, comunes y CUP apenas alcanza los 50 diputados -la mayoría absoluta está en 65- y necesita o el apoyo de JxCat o al menos cuatro votos favorables y el resto abstención.

La CUP avisa: “Es la legislatura del nuevo embate con el Estado”

Prácticamente la mismo tiempo, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha asegurado que los antisistema mantienen el apoyo de sus nueve diputados a la investidura del candidato de ERC y vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, siempre que se respete el acuerdo que alcanzaron a la espera de cómo acaban las negociaciones que los republicanos tienen ahora con los comunes. De hecho, Reguant ha recordado que el acuerdo marco con ERC sitúa esta legislatura como “la de nuevo embate con el Estado y la que debe servir para avanzar en derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la vivienda”, entre otros. “Están de acuerdo con esto, sí o no? Es un elemento a tener en cuenta”, ha subrayado la diputada de la CUP.