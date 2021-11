Barcelona pone fecha a la reforma de Via Laietana

La reforma de la via Laietana ya tenía proyecto y desde hoy, también calendario de obras. La Comisión de Ecología y Urbanismo de Barcelona de este martes ha aprobado inicialmente el anteproyecto de reforma de calle y el proyecto ejecutivo del primer tramo, que irá desde la plaza Urquinaona hasta la de Antoni Maura, unas obras que están previstas que empiecen en junio de 2022 después de terminar la renovación del subsuelo.

La primera fase se alargará unos once meses y el Ayuntamiento invertirá 16,8 millones. Hasta que acabe el primer tramo no empezará el segundo, entre la plaza de Antoni Maura y Correos, con una inversión de 16,1 millones. En conjunto, la reforma de la via Laietana tiene un presupuesto de 32,9 millones. El Ayuntamiento tiene previsto un dispositivo de comunicación para informar a vecinos y comerciantes de la evolución de los trabajos.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha celebrado que la propuesta de reforma de via Laietana avance tras terminar de concretarla con vecinos y comerciantes y ha recalcado especialmente el apoyo de ERC, que ha votado a favor junto al gobierno municipal, mientras que Junts, Cs, PP, BCN Canvi y la concejal no adscrita, Marilén Barceló, han votado en contra. El proyecto aprobado recoge los criterios anunciados en julio. La reforma prevé ampliar las aceras hasta los 4,05 metros en toda la vía Laietana (ahora tiene tramos de entre 2,6 y 3,5 m) para hacerla más amable para los peatones. También se priorizan el transporte público y el paso seguro de las bicicletas y se reduce el tráfico privado a un solo carril de descarga.

En concreto, de subida, la nueva via Laietana tendrá un carril bici segregado junto a la acera y otro para bus y taxi que también podrán utilizar los vecinos de la calle. Por tanto, no habrá tráfico privado hasta Urquinaona como hasta ahora y habrá que desviarse por el paseo de Picasso y de Lluís Companys. De bajada, habrá un carril para el tráfico privado a 30 km/h y un carril bus compartido con las bicicletas junto a la acera.

La reforma de la via Laietana incluye también la pacificación de la calle de Jonqueres, que será de prioridad peatonal. Con la ampliación de aceras se crearán plazas en los cruces de los ejes principales. Habrá una nueva en la confluencia de la vía Laietana con Jonqueres. También habrá otra en la plaza Antoni Maura, donde desaparecerá la rotonda actual y se mejorará la conexión a pie entre la Catedral y el Mercado de Santa Caterina. También se renovarán la plaza del Àngel y la de Antonio López. Esta última se transformará en dos: la plaza de Idrissa Diallo y la de Correos, que estarán conectadas con un paso de peatones más amplio y en el centro. Los demás pasos de peatones también se ampliarán y se reubicarán para facilitar la conexión a pie entre los laterales. La actuación prevé pacificar las calles de la Fusteria, Àngel Baixeras y Consolat de Mar.

Las paradas de autobús se harán coincidir con las plazas y se garantizarán espacios para los autocares discrecionales. El Ayuntamiento también prevé guardar espacio para puestos de taxis, que pasarán de cuatro a ocho plazas. Para la carga y descarga se reservarán 54 plazas (ahora hay 25), y el acceso al Mercado de Santa Caterina y los hoteles de la zona quedará garantizado.

Oposición

El portavoz de ERC, Jordi Coronas, ha dicho que están “moderadamente satisfechos” con el anteproyecto, aunque ha asegurado que hubieran ido más allá, y Francina Vila (Junts) se ha mostrado preocupada por si el tráfico se redirige a otras calles, quedando pacificada Via Laietana pero convirtiéndose en autopistas otras vías, en sus palabras.

Celestino Corbacho (Cs) ha insistido en que no discuten la necesidad de modificar la vía a favor de la ciudadanía pero que eso tiene un efecto en materia económica y que también cree que el estrangulamiento de la calle es malo y Óscar Ramírez (PP) se ha expresado en términos similares y ha destacado que su principal preocupación es que la reforma “tiene como principal aspecto al persecución del vehículo privado”.

Óscar Benítez (BCN Canvi) ha dicho que el proyecto afectará a la movilidad de forma importante y que por consiguiente es importante disponer de informes sobre su impacto y ha lamentado que el Gobierno municipal, según él, no contemple ninguna medida para paliar esos efectos; por su parte, la concejal no adscrita, Marilén Barceló, ha suscrito su intervención.