Detenido un joven marroquí por otra agresión sexual en Igualada

Paralelamente a la conocida agresión sexual a una menor en Igualada, ocurrida a principios de mes de noviembre, los Mossos d’Esquadra han resuelto otro delito parecido, y en la misma población. Un hombre marroquí de 39 años agredió sexualmente a una chica en un portal. El caso está siendo investigado por la Unidad de Investigación de la comisaría de la localidad.

El detenido hizo tocamientos a la joven, y en ese momento consiguó escapar gracias a que un vecino pudo presenciar los hechos.Tres días después de la agresión sexual, los agentes de la Policía Autonómica pudieron identificar y detener al autor de la agresión. Tenía antecedentes y fue identificada sin problemas por la chica. Ya ingresó en la cárcel.

Por su parte, la menor de 16 años violada al salir de una discoteca la madrugada del 1 de noviembre en Igualada ha perdido casi el 90% de la audición de un oído a causa del golpe que le dieron los presuntos agresores en la cabeza.

Fuentes cercanas al caso han informado que la joven se ha sometido a varios exámenes para evaluar su capacidad auditiva y que tendrá que llevar audífonos.

Han explicado que la joven sigue ingresada en el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona donde se va recuperando “progresivamente”, y que la investigación de los Mossos d’Esquadra para encontrar a los presuntos agresores sigue bajo secreto de actuaciones.

La salvaje agresión sexual a la menor fue de una “crueldad” extrema. Así lo indicó su abogado hace unos días en espacios televisivos, Jorge Albertini, quien defiende que este tipo de maltrato y violencia ejercida sobre la menor “no es la típica violencia para agredir sexualmente a alguien”. “Hay crueldad y enseñamiento, hay alevosía y ganas de matar, asesinar y generar un homicidio”, describió en el programa “Más Vale Tarde”.

Considera que la crueldad de los hechos no es propia de una persona ni de un animal: “No estamos ante personas, estamos ante demonios”. Y los autores de este crimen, dice, “tienen que pagar”.

Albertini además ha reconocido que es un tema muy duro para la familia. En cuanto a la menor, asegura que “está por momentos recuperándose y luego vuelve a caer”. “Está en un estado anímico grave, en un sube y baja. Estamos atentos y preocupados por ello”, ha explicado.

Además, depositó toda su confianza en los agentes de los Mossos d’Esquadra, quienes dicen que están “completamente entregados” al caso, apoyando a la niña y a sus padres.

La víctima de la violación ya entró en quirófano. Los profesionales del Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu han decidido operarla de las “brutales” lesiones que le provocaron los agresores, informó Albertini.

“Toda intervención recoge un riesgo, no creo que se tema por su vida, no he podido hablar más ampliamente con su padre”, valoró en “El Programa de Ana Rosa” el letrado Jorge Albertini. La joven ha tenido recaídas que no le han permitido declarar ante los Mossos d’Esquadra, pero “cuando esté plenamente recuperada, va a contar lo que pasó; no está en condiciones ahora por su estado físico, que es complicado”.

La menor, de 16 años, se encuentra desde el 1 de noviembre en el centro hospitalario barcelonés; cuando ingresó, lo hizo en la UCI. Tras una semana y media, los doctores al cargo de su evolución optaron por recurrir al quirófano.

Los Mossos d’Esquadra todavía no han detenido a los autores de la violación. Las pesquisas policiales apuntan a que son al menos dos personas las que habrían participado en ella, mientras que los investigadores tratan de identificarlos, localizarlos y arrestarlos.

Albertini aprovechó estas comparecencias para pedir información que ayude a identificar y localizar a los responsables: “La investigación se está cerrando y se está cerrando cada vez más el cerco, pero la seguridad ciudadana depende de todos nosotros”.

Por su parte, la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) se persona como acusación popular en el caso de la violación.