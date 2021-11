Lo que se sabe del caso de la brutal violación de una joven en Igualada

La violación de una joven chica de 16 años en Igualada, un municipio de 40.000 habitantes situado a 70 kilómetros de Barcelona, ha dejado consternada a Cataluña y buena parte de la sociedad española, que está al corriente del caso. La Generalitat ha evitado esta mañana dar más detalles del caso porque aseguran que no hay novedades.

¿Cuándo ocurrieron los hechos?

Los hechos se produjeron la madrugada del domingo al lunes: es decir, durante la noche de Halloween. La joven salió de fiesta junto a un grupo de amigas y, poco antes de las seis de la mañana, salió de la discoteca “Épic” y se dirigió hacia la parada de tren. Es en ese trayecto hacia el tren en el que se produjeron los hechos y la joven fue hallada en un descampado del polígono industrial Les Comes de Igualada.

¿Qué ocurrió?

De momento, se desconocen los hechos con concreción, más allá de las evidentes señales de agresión que muestra la víctima que permiten extraer las conclusiones correspondientes. La joven sigue hospitalizada en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y ha hablado con la policía, pero no recuerda nada de lo ocurrido, probablemente por el traumatismo craneal que presentaba, según ha indicado la familia.

¿Qué lesiones ha sufrido la chica?

La joven sufrió una fractura en el cráneo, además de golpes violentos por todo el cuerpo. La chica fue hallada por un camionero, que la encontró inconsciente y semidesnuda (la tapó con una manta por el frío que hacía -3ºC-), y llamó a Emergencias a las 7.23 horas de la mañana y una ambulancia la trasladó al Hospital de Igualada. El centro hospitalario no pudo atenderla por la gravedad de las lesiones que tenía y fue desplazada al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La joven evoluciona favorablemente.

¿Se conoce ya a los autores?

Tampoco se ha logrado localizar a los autores de los hechos, aunque se sigue la pista de dos sospechosos y probablemente sean detenidos “en breves”. La hipótesis con la que se trabaja, según ha desvelado La Sexta, es que la víctima “conoce a sus dos agresores, dos jóvenes que no serían vecinos de Igualada, por las redes sociales”, y que “concretó una cita con ellos que se lleva a cabo la noche del domingo al lunes”. “Pasan la noche en la discoteca juntos, de una forma aparentemente amistosa, y es con ellos, de forma al parecer no coaccionada, con quienes abandona el local”, han indicado en la cadena. El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha hablado esta mañana en plural refiriéndose a “salvajes”, aunque ha asegurado que, de momento, no hay ninguna novedad en el caso.

¿Cuáles son las dificultades para la investigación?

La principal dificultad es que ni la discoteca ni la zona del polígono industrial hay cámaras que permitan descubrir con quién estaba esa noche la chica, aunque los investigadores están pudiendo trabajar con las grabaciones y fotografías que hicieron los asistentes a la discoteca con su móvil para dar con los sospechosos.

¿Cuál ha sido la reacción de la familia?

La madre de la joven mantuvo el contacto con la chica durante la noche de Halloween. La familia de la joven contactó con éxito con ella a las 2 y a las 5 de la madrugada. Este último cuando ya se dirigía a la estación de tren para coger un tren a las 6 que le llevera hasta Vilanova i la Geltrú. Eso fue lo último que la familia supo de ella hasta que recibieron la llamada de los Mossos. La madre también ha dirigido una carta a Pedro Sánchez en la que ruega que “frenen estas salvajadas”. “Cuando tocan a una mujer, nos tocan a todas”, afirma en la misiva. La chica no solía salir de fiesta, pero al ser Halloween, la madre se lo permitió.

¿Cuál es el contexto de este caso?

El contexto, además, es más que sensible, porque según los datos que se han dado a conocer recientemente por parte del Ministerio del Interior, en Cataluña se han incrementado en un 35% los delitos contra la libertad sexual, pasando en 2020 (entre enero y septiembre) de 1.814 a 2.458 en 2021. Un dato más que inquietante.