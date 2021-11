La madre de la menor violada de Igualada denuncia la “falta de empatía” de Irene Montero

La madre de la menor violada y agredida salvajemente la semana pasada en Igualada (Barcelona), durante la noche de Halloween, ha cargado hoy duramente contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por el tuit que la política de Podemos escribió para hacer referencia a este suceso.

A la mujer de 16 años a quien han violado en Igualada: tienes todo nuestro apoyo. Esperamos su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria. Que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras. https://t.co/yw6XqcE6VJ pic.twitter.com/Iry9QGp4xB — Irene Montero (@IreneMontero) November 3, 2021

En una carta transcrita por Espejo Público, la madre de la adolescente de 16 años critica “la falta de empatía” de la ministra por “no ponerse en la piel de la menor” y tacha el tuit de Montero “de palmadita en la espalda”.

“Mi hija no es una mujer, como usted dice en su tuit; es una niña. Y no se ‘repara’, como usted indica, porque no es una muñeca rota. Mi hija arrastrará secuelas para toda su vida”, explica la madre de la menor, que todavía se encuentra ingresada en el hospital tras el traumatismo craneoencefálico sufrido y las diversas heridas internas y externas.

“Usted no ha tratado con Igualdad (en referencia al Ministerio) ni a la familia ni a la niña. Usted es madre y no habló como madre. Podría haber actuado humanamente”, añade.

En un tono muy duro, la mujer acusa a Montero de haber despachado el asunto “con frialdad”. “Yo no tengo estudios, pero usted si los tiene, igual que su equipo de trabajo, y entre todos podrían haber escrito un mensaje mucho más humano”, sostiene.

La madre también envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para clamar unas leyes más duras contra los agresores de niñas y mujeres: “Mi máxima intención es llegar a usted porque cuando nos tocan a una nos tocan a todas. Le ruego que frenen ya estas salvajadas y que la ley sea dura con los agresores”. En la carta pide también además que se refuercen las medidas de seguridad en las zonas en las que los menores salen de fiesta.

En su misiva al presidente la madre de la niña le transmite al presidente: “Yo sólo soy una mamá, pero soy la voz de todas”. Mientras, en las redes los usuarios se hacen eco de la petición de colaboración ciudadana por parte de la familia de la adolescente.