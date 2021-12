Fallece la actriz Ágata Lys, el icono del destape

Ágata Lys, uno de los nombres más destacados del cine español de los años 70 y 80, falleció el pasado 12 de noviembre en Marbella (Málaga), según se ha sabido ahora. La intérprete, uno de los grandes iconos del cine de destape durante los primeros años de la Transición, vivía desde hacía años retirada en la localidad de la Costa del Sol. No se conocen más datos sobre su fallecimiento. Ágata Lys, de verdadero nombre Margarita García Sansegundo, tenía 68 años.

La carrera de la actriz no parecía estar vinculada con la interpretación al empezar como estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad de Valladolid, su ciudad natal. Sin embargo, posteriormente se dedicó al Arte Dramático en Madrid.

Fue durante el tiempo en el que se preparaba para dedicarse a la interpretación cuando hizo su debut ante las cámaras de Televisión Española como una de las azafatas del popular concurso “Un, dos, tres... Responda otra vez”, de Chicho Ibáñez Serrador. Era 1972 y su presencia impactó a los espectadores tanto por su voz como por su físico. El éxito de aquella aparición fue tan importante que no tardó en dejar el espacio para dar el salto a la gran pantalla.

Tras la muerte de Franco y de la mano del llamado cine de destape, Ágata Lys comienza a ser un nombre demandado por los directores. Se convierte en un mito y en una de las mujeres más deseadas de España. Su físico, su pelo rubio platino y su sensualidad la convierten en “la Marilyn española”, algo que ella misma potenciará también en numerosos reportajes y en la película de mismo título de José Antonio de la Loma.

De aquella época dijo a este periódico en 2021 que “yo no me desnudaba por dinero, sino por reivindicar la normalidad del desnudo. Así que viví muy bien aquella etapa. Cuando, con 15 años, en Valladolid, me puse un bikini, mi padre estuvo sin hablarme dos meses. Nunca tuve vergüenza de mostrar mi cuerpo y siempre tuve claro que el desnudo no era algo impúdico. Impúdico es robar, mentir, estafar”.

Además de este cine de destape, Ágata Lys participó en algunas películas imprescindibles del nuevo cine español, como es el caso de “Los santos inocentes” (1984) de Mario Camus; “Taxi” (1996) de Carlos Saura; o “Familia” (1996) de Fernando León de Aranoa. Igualmente la podemos encontrar en alguna superproducción internacional, como es el caso de “El regreso de los tres mosqueteros” (1989) de Richard Lester.

En los últimos años había vuelto a la pequeña pantalla interviniendo en la serie “Amar en tiempos revueltos”, además de algunas colaboraciones en espacios de debate. Sin embargo, desde hacía quince años se había retirado de los focos. En la citada entrevista aseguraba que “una actriz de verdad no se retira. Nunca he tenido miedo a que me olviden. Si tuviera miedo al olvido no sería libre. Estoy en la retaguardia, viviendo. Necesitaba un tiempo de silencio y me lo he dado. Si me ofrecen algo interesante, que me haga crecer, lo voy a hacer aunque tenga 80 años. Estoy en la reserva; si vuelvo, bien, y si no vuelvo, pues no pasa nada”.