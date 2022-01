Los secretos del restaurante favorito de los españoles

Ni el mediático DiverXo de Dabiz Muñoz, ni las brasas de Vittor en el Asador Etxebarri -tercer mejor restaurante del mundo en The World’s 50 Best Restaurants- ni los galardonados hermanos Roca con el Celler de Can Roca, ni Martín Berasategui, el cocinero español con más estrellas Michelin, 12 en concreto. El preferido por los comensales españoles es Can Jubany, una masía familiar ubicada en la localidad de Calldetenes (Barcelona).

“Primer servicio del año y no podíamos estar más contentos. No tenemos palabras para agradeceros haber sido seleccionados por este Top 100 The Fork”. Así agradecía este martes el chef Nandu Jubany haber sido escogido como mejor restaurante por los comensales españoles.

Y es que su Can Jubany, una masía familiar con una estrella Michelin -y tres soles Repsol- ubicada en una minúscula localidad del interior de Cataluña ha sido elegido el restaurante favorito de los españoles en 2021, según el ranking elaborado por la plataforma de reservas TheFork a través de las notas obtenidas por los locales, las opiniones de los comensales y las reservas generadas.

Abierto en 1995, hace ya casi 27 años, Can Jubany está ubicado en los aledaños de Calldetenes, un municipio a cinco kilómetros de Vic, en Osona. El chef catalán dirige el restaurante junto a su mujer tras empezar su trayectoria en el establecimiento de su familia y formarse después en cocinas de la talla de Arzak o Gaig. Tan sólo tres años después de levantar la persiana, en 1998, ambos recibieron la primera estrella Michelin por Can Jubany, una distinción que han mantenido a lo largo de estos años.

¿Cuál es el secreto? Una renovada propuesta que bebe siempre de la cocina tradicional catalana, principio y fin del recetario de Jubany. “El secreto es conocer bien el recetario popular y amar los orígenes gastronómicos que explican tantas cosas sobre por qué somos como somos. Pero al mismo tiempo no renunciar a nada, y elaborar un recetario propio lleno de enunciados clásicos y planteamientos modernos.”, deja claro el propio chef en su página web.

El producto de temporada y proximidad es otra de sus distinciones hasta el punto de tener un huerto en la misma masía en el que cultiva las verduras que luego sirve en el restaurante. En su carta hay varias opciones con menús (de 98 euros o 145, más maridaje) que permiten probar grandes clásicos como el canelón de Nandu con pollo y tófona, los arroces con espardenyes o con costra y gambas, el tétano de ternera a la brasa con steak tartar y trufa o la liebre a la Royale.

En el ranking destaca que prácticamente la totalidad de la geografía española se encuentra representada, aunque con especial protagonismo de Cataluña, que cuenta con 26 restaurantes y 20 están situados en Barcelona capital. Entre los restaurantes que encabezan el listado de esta comunidad se sitúan L’Ó - Hotel Món Sant Benet, Cocina Hermanos Torres y Koy Shunka, en los puestos número 5, 6 y 21, respectivamente.