FOTO: PLataforma per la LLengua

Vídeo: docenas de independentistas invaden dos restaurantes por no tener la carta la catalán

La entidad ultraindependentista Plataforma por la Lengua ha movilizado unos sesenta voluntarios para denunciar la “vulneración de los derechos lingüísticos” de los consumidores en dos establecimientos de las cadenas Five Guys y Surf House. La entidad publica ahora el vídeo de la acción, que logró reunir 55 denuncias de los participantes.

Unas sesenta personas se movilizaron el 18 de febrero para “denunciar la vulneración de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes” en un restaurante de la cadena Five Guys en la plaza de Catalunya de Barcelona y en un restaurante de la cadena Surf House en la calle de Amigó de la misma ciudad. La acción fue organizada por Plataforma per la Llengua Barcelona y logró reunir más de 50 denuncias de los participantes, porque no ofrecía la carta en catalán.

Estas denuncias incluso han propiciado que la Agencia Catalana del Consumo haya iniciado el proceso de denuncia administrativa contra ambos establecimientos y la ONG del catalán espera que esto haga que las empresas rectifiquen y tengan a disposición de los consumidores de forma inmediata la carta en catalán, tal y como estipula el Código de consumo de Cataluña. Además, Plataforma per la Llengua publica un vídeo de la acción para animar a la ciudadanía a hacer respetar sus derechos lingüísticos.

La acción se llevó a cabo después de valorar previamente la atención de diferentes establecimientos y comenzó a las 20 horas, cuando los voluntarios, en parejas y grupos de tres, fueron entrando de forma escalonada en el Five Guys del Centro Comercial El Triángulo de la plaza de Cataluña, que se llenó a tope.

Al constatar que las cartas y la información fija no se ofrecían en nuestra lengua, los grupos de voluntarios se dirigieron a los trabajadores para pedirles la información en catalán y en todos los casos el restaurante se la negó, siempre según la versión de los invasores.

Esto hizo que los participantes exigieran las hojas de reclamación a los trabajadores para denunciar la vulneración de sus derechos lingüísticos y el establecimiento, de nuevo, se negó a ofrecérselas. Viendo esta negativa, los consumidores tuvieron que recurrir a las hojas de reclamación que ellos mismos habían impreso previamente por si el restaurante no se las facilitaba, pero el establecimiento siguió negándose a admitir las denuncias. No fue hasta que los Mossos d’Esquadra se presentaron en el local, a instancias del propio establecimiento, que el restaurante acabó admitiéndolas. La policía levantó acta de los hechos, que son motivo de sanción según el Código de Cons

La movilización continuó en el restaurante Surf House de la calle de Amigó de Barcelona, en la que 40 personas, repartidas en diferentes mesas, reclamaron la carta en catalán. Viendo la negativa del establecimiento a proporcionarla, pidieron la hoja de reclamaciones para denunciar los hechos y, a diferencia del Five Guys, el Surf House sí accedió a la petición de los consumidores. Posteriormente, la ONG del catalán hizo llegar las denuncias de los clientes a la Agència Catalana de Consum, que, tras el procedimiento de inspección, ya ha iniciado la denuncia administrativa contra ambos establecimientos.

El grupo local de Plataforma por la Lengua en Barcelona eligió estos dos establecimientos porque había detectado que se negaban a ofrecer la atención escrita en catalán.