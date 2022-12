El periodista, escritor y profesor Federico Navarro: “‘Entre vampiras’ es una novela negra sobre mujeres que solo responden ante sí mismas”

Profesor y periodista, ahora se añade a la biografía de Federico Navarro Varas (Barcelona, 1973), la etiqueta de “escritor” o, siendo más exactos, “novelista”. Si algo se puede decir de él es que constituye un ente culturalmente insaciable: si no está dando clase o corrigiendo, escribe para la revista musical Popular 1, la web Dirty Rock Magazine o deja que su prosa tome forma de libro. Buscando a Paul encontré a John (Lenoir Ediciones, 2011) y Conexión Orbison. Más allá de ‘Pretty Woman’ (Lenoir Ediciones, 2015), las originales biografías de John Lennon y Roy Orbison, encandilaron tanto a público como a crítica. No contento con ello publicó La sombra de Cecilia y Simon & Garfunkel (Serial Ediciones, 2019), un cuento para pequeños y mayores basado en el cancionero del famoso dúo musical con dibujos de la ilustradora Lorena Prieto. Tras estas tres obras, nos sorprende con Entre vampiras (Cosecha Negra, 2022), una actual y adictiva novela negra.

- ¿Cómo presentarías Entre vampiras? Pese al título no se trata de una novela de terror.

De hecho lo aclaro en la misma portada con el subtítulo: Entre vampiras. Una novela negra de Federico Navarro. La trama lo explica todo: Patricia García, una subinspectora de los Mossos de Esquadra, investiga el asesinato de una actriz retirada que protagonizó una película de terror titulada precisamente Entre vampiras.

- ¿Quién es Patricia García? Es lesbiana y taurina. ¿Es un personaje actual y, a la vez, contradictorio?

Eso depende del punto de vista del lector o lectora. Odio a los personajes planos y sencillos, creo que estos deben vivir sus conflictos internos, evolucionar, tener rasgos que los hagan únicos, que posean verdadera personalidad. Si como autor siempre he querido ser imprevisible, mis personajes también deben serlo. Por otro lado, no se puede presumir de tener la mente abierta si no se comprende la diversidad en toda su amplitud y se asume que existe la excepción a la norma. Estamos en el siglo XXI, viviendo una revolución feminista donde cada mujer expresa sus anhelos y deseos sin ningún tipo de cortapisas y que Patricia García sea policía, feminista, lesbiana, hija de un torturador franquista y taurina encaja en esa idea, la de una mujer que responde solo ante su propia conciencia. Y no es la única que entre sus páginas demuestra tener una personalidad fuerte: Entre vampiras es una novela negra sobre mujeres que solo responden ante sí mismas. Pero yo solo escribo con un objetivo: que la novela entretenga y hasta ahora todas las personas que la han leído confiesan que han disfrutado con ella. Misión cumplida.

- Compartimos la cinefilia, ¿qué relación tiene el cine con Entre vampiras?

Mucha, como te comentaba, todo empieza con la muerte de una actriz de serie B jubilada y eso nos conduce al cine de terror de directores como Narciso Ibáñez Serrador o Jesús Franco. En realidad, mi idea es reivindicar a esos cineastas a los que se les tiene un tanto olvidados. Sin ellos no tendríamos a Jaume Balagueró y Paco Plaza, que también son francamente interesantes. Otra cuestión es que creo que se trata de una novela que se llevaría fácilmente a la gran pantalla.

- ¿Cómo te vinieron las ideas?

Viviendo, leyendo, viendo cine.

La portada del libro FOTO: La Razón

- Los temas sociales que planteas son muy actuales. Coméntanos las temáticas que salen en Entre vampiras.

La trama se enmarca entre febrero y marzo de 2020, con lo que la pandemia hace acto de presencia, pero sin ser mucho menos la verdadera protagonista. La novela negra acostumbra a tomar como referencia el momento en que se escriben, por eso hay varios temas que rodean a la investigación de Patricia que son plenamente actuales: el feminismo, la lesbofobia, las violaciones en grupo y la impunidad de los torturadores franquistas. Por eso hay varios momentos en los que la acción transcurre a finales de la dictadura.

- ¿Qué influencias de novela negra tienes? Y tus autores favoritos, ¿cuáles son?

Soy un lector insaciable, leo entre treinta y cuarenta libros al año y, además de todo, desde ensayos históricos, biografías de músicos, algo de poesía y, por supuesto, novelas. Sobre estas últimas, no puedo negar que la novela negra ha sido desde siempre mi género preferido. Y eso va desde los autores más clásicos —Hammett, Chandler o MacDonald— pasando por Georges Simenon o Léo Malet hasta llegar a los más recientes como Philip Kerr, Michael Connelly o Fred Vargas. Es imposible elegir a uno, pero últimamente leo mucho a Simenon.

- ¿Hay reminiscencias de la novela negra española?

Uno de los muchos autores que me han marcado sería Manuel Vázquez Montalbán, al que tuve la fortuna de entrevistar. Manolo creó a Pepe Carvalho, un personaje que siempre me ha fascinado y que también tenía sus propias contradicciones, como esa costumbre de encender el fuego quemando un libro. También añadiría a Francisco González Ledesma y, entre los más recientes, a Carlos Zanón.

- ¿Has pensado en escribir algún ensayo de criminología?

No, la verdad es que me faltarían horas para embarcarme en un proyecto tan complicado.

- ¿La música tiene algún papel en Entre vampiras?

Por supuesto. Eso nos lleva a Arturo García, el padre de Patricia, que había sido policía durante los años de la dictadura. Sus gustos musicales estarían más en la línea de los cantantes melódicos como Julio Iglesias o Nino Bravo, pero gracias a otro personaje se aficionará a escuchar a Bob Dylan, los Beatles o Neil Young.

- ¿Qué piensas si te dicen que eres un autor inclasificable?

Que tienen toda la razón del mundo.