“Quiero apoyar y difundir la Maratón de Donantes de Sangre, lo hago por Merce”

El pasado11 de junio moría Mercedes Boltes tras un año luchando contra un cáncer de mama Triple Negativo. Tenía 37 años y dos hijas de 12 y 13 años y además era una donante de sangre convencida.

Durante su adolescencia, su padre fue diagnosticado de un cáncer de vejiga por el que tuvo que recibir transfusiones periódicas hasta que un día los médicos comunicaron a la familia que descartaban lo opción de realizarle más, puesto que la sangre disponible era entonces limitada y, por lo tanto, era necesario priorizar, de manera que lo indicado entonces era restringir las transfusiones a aquellos pacientes que pudieran realmente beneficiarse de ellas. El padre finalmente falleció, pero aquello marcó a la familia, que tomó conciencia de la importancia de las donaciones de sangre. Ana, su hermana, recuerda que “yo tenía 17 años y desde que alancé la mayoría de edad soy donante habitual, como también lo era mi hermana”.

De hecho, “cuando a Merce le comunicaron que tenía que recibir quimioterapia y radioterapia y le explicaron los efectos secundarios y secuelas del tratamiento, lo que más le afectó fue saber que ya no podría volver a donar sangre nunca más, mucho más que el perder pelo o cualquier otro efecto”, explica Ana, quien no se separó de su hermana durante toda la enfermedad. “Casualmente, a mi hermana le diagnosticaron cuando yo estaba de baja por el embarazo de mi tercera hija, así que pude dedicarme a ella y me volqué”, cuenta Ana, quien animó a su hermana a crear la cuenta de instagram El triple de positivas para dar visibilidad a la enfermedad y tratar de contagiar el optimismo y la positividad con los que Merce hizo frente al cáncer

“La idea era mostrar como ella vivió el cáncer y fue muy satisfactorio ver como muchas otras mujeres en su situación nos escribían pidiendo consejo y compartiendo sus experiencias”, cuenta Ana, quien recuerda que “un día, mi hermana y yo bromeamos con la idea pedir a todas aquellas personas que le preguntaban qué podían hacer por ella que fueran a donar sangre y a raíz de eso hablamos de grabar un vídeo para nuestra cuenta de instagram con el objetivo de animar a la gente a donar”.

El propósito era firme y ambas estaban ilusionadas con la idea, pero el tiempo jugó en su contra. El pasado 9 de junio, Merce pidió el alta hospitalaria voluntaria para poder acudir esa misma noche a la Cena Solidaria del Cáncer, un evento para el que la familia había reservado una mesa entera para poder compartir y vivir juntos esa iniciativa solidaria, pero de vuelta a casa empezó a encontrarse muy mal.

“Me llamó y me dijo que estaba muy mal. Se la llevaron en ambulancia a Bellvitge y allí me dijo que quería hablar con sus hijas. Entonces supe que quería despedirse de ellas, porque hasta ese momento siempre había intentado mantenerlas al margen de la enfermedad. Tenía una infección en el pulmón y en cuestión de horas se murió”, recuerda emocionada Ana, quien al respecto comenta que “le habían dado un año de vida y no pasó de la semana”.

La gran preocupación de Mercedes cuando le informaron acerca de los síntomas del tratamiento oncológico fue que no podría volver a donar sangre nunca más FOTO: Ana Boltes

A las hermanas les han quedado muchos planes y sueños por cumplir juntas y para Ana el concienciar acerca de la importancia de la donación de sangre, el promoverla e incluso el ejercerla es una forma de estar cerca de Merce, de homenajearla y de dar continuidad a su convencimiento de que un gesto tan simple como es el de donar sangre salva vidas. “Mi hija nació en diciembre, así que cuando mi hermana murió pude ir a donar sangre y eso es algo que tengo previsto hacer cada año en el día del aniversario de su fallecimiento”, revela Ana, quien se ha hecho cargo del cuidado y tutela de sus dos sobrinas, cuyo padre ya había fallecido años antes.

Maratón de Donantes de Sangre

“Estar con sus hijas es una forma de estar también cerca de ella”, asegura Ana, para quien la convocatoria de este año de la Maratón de Donantes de Sangre de Cataluña es una manera de cumplir el proyecto que ella y su hermana dejaron en el aire. “En su día no pudimos grabar el vídeo animando a la gente a donar, era algo que quedaba pendiente, pero ahora quiero apoyar y difundir la maratón, dando, a la vez, a conocer la historia de Merce, y lo hago por ella”.

Así pues, Ana se ha implicado decididamente en la promoción y difusión de la campaña, que arranca hoy con un evento en el que participa como donante, como familiar de receptor de sangre pero también participa para y por su hermana. “Me gustaría que todas las personas que fueran a donar se hicieran una foto y la colgaran en Instagram bajo el hastag #vaportimerce y etiquetando eltripledepositivas”.

Cabe recordar que, tras las fiestas navideñas, las reservas del Banco de Sangre se ven muy afectadas y descienden de forma destacada, ya que caen significativamente las donaciones. Tal es así que, a día de hoy, hay sangre para los próximos cuatro días, cuando lo óptimo es poder disponer de reservas para ocho días. Es por eso que cada año se convoca la maratón, que en esta ocasión se prolongará hasta el día 20 y pondrá a disposición de los donantes hasta 60 colectas repartidas por toda Cataluña. El objetivo es llegar a las 10.000 donaciones y por ahora ya han reservado su cita esta semana 4.500 personas.