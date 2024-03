El acoso lingüístico del independentismo obliga a las empresas de los productos menstruales reutilizables a traducir sus webs al catalán

Fue el 4 de marzo cuando se comenzaron a distribuir en las farmacias catalanas los productos menstruales gratuitos y reutilizables, con un gran éxito y valoraciones positivas por parte de las usuarias. Sin embargo, el independentismo encontró fallos, que al parecer fueron subsanados pocas horas después.

Concretamente, la canidata a las elecciones autonómicas de la formación Primàries Catalunya, Laura Ormella, escribió en un tuit para la red social X que "en este país no puedes tener ni la puta regla en catalán, 28 millones para una empresa que no tiene ni la web en catalán". Se refería a Cohitech, una de las empresas proveedoras de estos productos, pero no la única.

Sin embargo, ayer jueves la propia Ormella se vanagloriaba de los "efectos" de su tuit, y aseguró en la misma red social que "en menos de 24 horas ya han traducido la web al catalán, la burbuja de Twitter".