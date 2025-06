Una aragonesa habla en catalán en sus redes sociales y recibe comentarios de odio: "No me entra en la cabeza"

Las redes sociales son un espacio virtual en el que todo el mundo puede publicar el contenido que quiera. Existen diversos tipos de temas sobre los que se comparte vídeos, los cuales pueden generar más o menos expectación, algo que se puede traducir en el número total de seguidores, de shares (veces compartido) o de me gusta.

Algo que también puede ser un indicativo en cuanto al buen rendimiento de una publicación son los comentarios. Por norma general, cuantos más comentarios tenga un vídeo significará que ese contenido ha tenido una repercusión significativa en el público. Todos los usuarios tienen disponible esta función: dejar un breve mensaje que sirva como reacción tras la visualización del post, en el que se puede incluir todo aquello que quieran quieran, sientan u opinen. Esto suele dar lugar a dos bandos diferentes: aquellos que muestran su apoyo y gratitud y quienes dedican esta palabras a criticar y fomentar el odio.

¿Existe un odio al catalán en España?

Algo en lo que se muestra ese desacuerdo por parte de la audiencia en un gran número de ocasiones es cuando se tratan temas polémicos, como pueden ser la política o el lenguaje en España. El asunto de las lenguas cooficiales, y más cuando se trata del catalán, es algo que marca dos bandos muy diferenciados. Están quienes lo defienden al máximo y también están aquellos que no lo toleran y que lo relacionan estrechamente con ideas separatistas e independentistas, lo que da lugar a comentarios muy negativos.

De hecho, existen testimonios en las propias redes sociales en los que se asegura que hay un odio irracional hacia el catalán en España, como es el caso de Laura Llobet. Además, también se dan casos fuera de Internet en los que una joven ha asegurado haber sido discriminada cuando viajó a Madrid por hablar en catalán; explica que existen ciudadanos muy intolerantes.

En este sentido, se suma el acoso que ha recibido una aragonesa por hablar catalán en su perfil de TikTok. Se trata de Irene Barroso, también conocida como @ireebarroso, una influencer que publica contenidos sobre ejercicios en el gimnasio, bienestar y una pequeña faceta más personal en la que muestra su vertiente más musical como guitarrista.

"Son comentarios super faltosos"

No obstante, el video que ahora concierne es en el que ha tratado los comentarios negativos que ha recibido por no comunicarse en castellano. Irene comienza agradeciendo a todos sus seguidores las buenas reseñas que le han dejado. "Casi todos los comentarios eran de gracias por aprender nuestra lengua, lo hablas súper bien o solo te falta un poco de mejora", explica.

Tras ese gratitud, continúa exponiendo que se ha "encontrado comentarios diciéndome: en catalán no o para qué vas a aprender catalán. Son súper faltosos". La incomprensión invade la cabeza de esta joven aragonesa. Indica que "no me va a entrar nunca en la cabeza cómo a una persona le puede molestar la lengua de otras comunidades". Para Irene, las lenguas son el pretexto para generar "una comunidad bonita", a lo que le suma que jamás se debería dar la desaparición de estas en España.

"Ojala en Aragón mantuviésemos una lengua común"

Es así que esta influencer desea que "ojalá en Aragón mantuviésemos una lengua común", algo a lo que lo relaciona con un significado que tiene que ver con las raíces y las tierras de origen de cada español. "Considero que te hacen sentirte parte de algo, y también es algo muy bonito que sientes en comunidad", aporta.

A esa incomprensión al odio por el que ha tenido que pasar, se suma el siguiente aspecto: la lengua con la que un español puede dirigirse hacia otra persona en una conversación cara a cara. Esto puede generar malentendidos o malestares, lo cual puede terminar desencadenando en discusiones un tanto acaloradas. Sin embargo, Irene mantiene que suele ocurrir totalmente lo contrario.

"Siento que, salvo en casos concretos, nadie te va a ir a mala fe a hablar el catalán. Es más, si le dices no te estoy entendiendo, obviamente te van a hablar en castellano", revela. Entiende que en la sociedad se le dan importancia a cosas que verdaderamente no son importantes, y pone de ejemplo a este caso cuando en realidad "se tendría que ver como algo bonito". Finalmente, concluye explica que tratará de seguir aprendiendo todos los idiomas que pueda.