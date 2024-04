Avalancha de insultos del independentismo radical a Joan Manuel Serrat tras ganar el Premio Princesa de Asturias: "Traidor", "españolito"...

Era previsible y se cumplió. Tras recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, el cantautor Joan Manuel Serrat recibió una lluita de insultos y descalificaciones en las redes sociales, recordando su postura contraria al independentismo, pero no su antifranquismo. "Botifler nyordo" (dos términos muy despectivos del separatismo catalán", "Vergüenza infinita""españolito", "traidor"...han sido algunos de los calificativos utilizados.

Serrat ha expresado esta semana su satisfacción tras haber recibido el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 y ha agradecido al jurado este reconocimiento, que considera que es "un buen colofón" a su carrera artística.

Lo ha dicho este miércoles en un acto en la sede de SGAE de Cataluña, donde ha asegurado que ha recibido la noticia con sorpresa y que le ha hecho feliz y, sobre si continuará haciendo canciones, ha respondido que "la vida es un camino dinámico" y ha insistido en que él escribe por voluntad y no para publicar algo, en sus palabras.

Este premio es el primero de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLIV edición.

"Me siento bastante a gusto con lo que he hecho en esta vida, con lo que he sido en esta vida, y espero que la vida sea generosa y me permita disfrutar aún por un tiempo", ha afirmado Serrat.

Ha asegurado que él no deja el escenario por ningún compromiso, problema de salud o falta de relación con la gente: "Lo dejo en una situación en la que podríamos decir 'bien, hasta aquí, estoy contento'. No quiere decir que tenga una hostilidad, al contrario".

El cantante ha remarcado su vínculo con la poesía y ha asegurado: "Nunca me habría implicado en la canción sin una serie de condicionantes, y una de las cosas que eran condición para mí es, mediante la canción, poder transmitir un pensamiento poético".