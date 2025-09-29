El Ayuntamiento socialista de Barcelona endurecerá las normas para poder sancionar el uso del castellano en los comercios

La comisionada para el Uso Social del Catalán del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Salicrú, comento recientemente que «necesitamos cambiar el hábito de pasarnos al castellano".

Salicrú anunció también un endurecimiento de las normas lingüísticas que permiten sancionar por rotular en castellano: «Si un establecimiento no está cumpliendo la normativa lingüística hay un problema administrativo que se debe corregir. Trabajaremos para que todo el mundo tenga claro cual es la normativa en los comercios y que se respete. Una cosa es no respetarla y otra es recibir un trato discriminatorio por expresarte en tu lengua. Esto es catalanofobia»

E insistió: «La normativa es de la Agència Catalana de Consum y las sanciones también, pero podemos insistir y dejar clara la normativa. Tu puedes poner el nombre que quieras a un comercio, pero la referencia al tipo de establecimiento que es tiene que ir en catalán. Estamos trabajando con la restauración, que impulsará una campaña para que las cartas estén en catalán».

El Ayuntamiento de Barcelona parece así sumarse a las campañas lingüísticas tan típicas de la Generalitat.

De hecho, el Consistorio asegura en su encuesta sobre la actividad del sector de la restauración en Barcelona que la mitad de los empleados de hostelería en establecimientos pequeños y medianos no hablan catalán, un dato presentado como “alarmante” y que sirve de excusa para redoblar la presión sobre el comercio, la restauración y la atención al público.