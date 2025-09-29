Un ex diputado de la ultraizquierda independentista: "En Cataluña necesitamos más inmigrantes y la sustitución demográfica"

El ex diputado de la CUP, Josep Manel Busqueta, ha expresado recientemente su apoyo a la inmigración en Cataluña, destacando la necesidad de una mayor llegada de personas migrantes. En una intervención en TV3, defendió la inmigración como una "oportunidad para el país". En este sentido, subrayó que la llegada de inmigrantes es esencial para el crecimiento de Cataluña, especialmente en un “contexto de envejecimiento poblacional”.

Durante un debate en el Parlament, la portavoz de la CUP, Laure Vega, calificó de "tristísimo" que la inmigración sea vista como un problema central, y lamentó que la delegación de competencias en esta materia sea la principal prioridad de Junts.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "cuidado" con los discursos que atribuyen a la inmigración "la culpa de todos los males", destacando que el fenómeno migratorio "enriquece" a Cataluña. Illa subrayó que "todo aquel que viene a mejorar Cataluña es catalán, tenga los apellidos que tenga", apelando a una actitud esperanzadora frente al miedo y la división