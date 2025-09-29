Municipal
Esta ciudad será la invitada para La Mercè 2026: después de Manchester, Casablanca, Kiev...
Durante las fiestas, Manchester estuvo presente en los carteles y algunos actos
Cada año, para sus fiestas mayores, Barcelona invita a una ciudad extranjera para compartir La Mercè. Este año, la ciudad fue Manchester, con quien la Ciudad Condal "comparte un pasado industrial y un presente centrado en la cultura como motor de cambio", aseguró el Ayuntamiento. Durante las fiestas, Manchester estuvo presente en los carteles y algunos actos.
Estas son las ciudades invitadas los últimos años:
- 2025: Manchester
- 2024: Casablanca
- 2023: Kiev
- 2022: Roma
- 2021: La Habana
- 2020: Barcelona
- 2019: Beirut
- 2018: Lisboa
- 2017: Reikiavik
- 2016: París
- 2015: Buenos Aires
- 2014: Estocolmo
- 2013: Viena
- 2012: Montreal
- 2011: San Petersburgo
- 2010: Dakar
- 2009: Estambul
- 2008: Quito
- 2006: Medellín
Ciudad invitada 2026
Este pasado fin de semana, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció la ciudad invitada para La Mercè 2026: Shanghái.
Collboni aseguró que la ciudad es "una gran capital creativa de china", y aseguró que este gesto permitirá fortalecer los lazos culturales y comerciales entre ambas ciudades. Además, el próximo año se cumplirán 25 años del hermanamiento entre Shanghái y Barcelona.
