Acceso

Cataluña

Municipal

Esta ciudad será la invitada para La Mercè 2026: después de Manchester, Casablanca, Kiev...

Durante las fiestas, Manchester estuvo presente en los carteles y algunos actos

Un grupo de personas durante la Jornada de 'Castellers' de la fiesta mayor de La Mercè, en la plaza Sant Jaume, a 28 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La jornada de ‘Castellers’ de La Mercè es uno de los actos más emblemáticos de la fiesta mayor de Barcelona, reconocido por la UNESCO, donde diversas colles levantan espectaculares torres humanas en la plaza Sant Jaume. El evento reúne a cientos de participantes y espectadores, mostrando tradición, trabajo en equipo y cul...
Jornada de 'Castellers' de la fiesta mayor de La Mercè en BarcelonaLorena SopênaEuropa Press
Barcelona Creada:
Última actualización:

Cada año, para sus fiestas mayores, Barcelona invita a una ciudad extranjera para compartir La Mercè. Este año, la ciudad fue Manchester, con quien la Ciudad Condal "comparte un pasado industrial y un presente centrado en la cultura como motor de cambio", aseguró el Ayuntamiento. Durante las fiestas, Manchester estuvo presente en los carteles y algunos actos.

Estas son las ciudades invitadas los últimos años:

  • 2025: Manchester
  • 2024: Casablanca
  • 2023: Kiev
  • 2022: Roma
  • 2021: La Habana
  • 2020: Barcelona
  • 2019: Beirut
  • 2018: Lisboa
  • 2017: Reikiavik
  • 2016: París
  • 2015: Buenos Aires
  • 2014: Estocolmo
  • 2013: Viena
  • 2012: Montreal
  • 2011: San Petersburgo
  • 2010: Dakar
  • 2009: Estambul
  • 2008: Quito
  • 2006: Medellín

Ciudad invitada 2026

Este pasado fin de semana, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció la ciudad invitada para La Mercè 2026: Shanghái.

Collboni aseguró que la ciudad es "una gran capital creativa de china", y aseguró que este gesto permitirá fortalecer los lazos culturales y comerciales entre ambas ciudades. Además, el próximo año se cumplirán 25 años del hermanamiento entre Shanghái y Barcelona.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas