Esta ciudad será la invitada para La Mercè 2026: después de Manchester, Casablanca, Kiev...

Cada año, para sus fiestas mayores, Barcelona invita a una ciudad extranjera para compartir La Mercè. Este año, la ciudad fue Manchester, con quien la Ciudad Condal "comparte un pasado industrial y un presente centrado en la cultura como motor de cambio", aseguró el Ayuntamiento. Durante las fiestas, Manchester estuvo presente en los carteles y algunos actos.

Estas son las ciudades invitadas los últimos años:

2025: Manchester

2024: Casablanca

2023: Kiev

2022: Roma

2021: La Habana

2020: Barcelona

2019: Beirut

2018: Lisboa

2017: Reikiavik

2016: París

2015: Buenos Aires

2014: Estocolmo

2013: Viena

2012: Montreal

2011: San Petersburgo

2010: Dakar

2009: Estambul

2008: Quito

2006: Medellín

Ciudad invitada 2026

Este pasado fin de semana, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció la ciudad invitada para La Mercè 2026: Shanghái.

Collboni aseguró que la ciudad es "una gran capital creativa de china", y aseguró que este gesto permitirá fortalecer los lazos culturales y comerciales entre ambas ciudades. Además, el próximo año se cumplirán 25 años del hermanamiento entre Shanghái y Barcelona.