El catalán será un requisito para obtener una licencia de chiringuito en Barcelona: así serán los nuevos locales

El Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y de conocimientos de idiomas, incluido el catalán, en la nueva propuesta de licitación de chiringuitos y otros servicios de playas entre 2026 y 2029.

Según informó este lunes el consistorio, el criterio económico, que hasta el presente representaba un 35 % total de la valoración de las candidaturas, se reduce al 15 % en la nueva licitación, ya que se tendrán en cuenta otros elementos.

Entre estos aspectos, destacan la formación en género y no discriminación, la subcontratación de empresas de economía social (suministro de vasos, catering o vajilla) y la contratación de personas en situación de paro o de exclusión social. La experiencia laboral en el ámbito de la restauración, el conocimiento de idiomas extranjeros y, por primera vez, el conocimiento del catalán –con un certificado de B2– también tendrán peso.

En relación con la sostenibilidad y el ámbito ambiental, se tendrán en cuenta la eficiencia energética e hidráulica, la gestión de residuos, el desperdicio alimentario y los certificados ambientales de calidad. En el ámbito del servicio, se valorarán precios máximos en algunos de los productos, la oferta gastronómica que apueste por ingredientes de calidad y la proximidad, los menús con necesidades especiales, la atención a las personas usuarias y las mejoras del servicio público de los lavabos.

En total, se licitarán catorce posiciones en las playas: once son chiringuitos (ocho de ellos además con servicio de parasol y hamacas) y tres son servicio de sombrillas y tumbonas, informó el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, en dos posiciones de la playa Nova Icària y tres de Bogatell se ha reducido a la mitad el número de hamacas que se podrán instalar.