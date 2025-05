El choque entre el PP y Salvador Illa a cuenta de la ocupación: "Ha perfeccionado el modelo de Ada Colau"

Una vez más, el debate sobre la okupación ha estado presente en la sesión de control del Parlament de Cataluña. Esta vez, ha sido el líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, quien lo ha sacado a colación. En concreto, le ha espetado al presidente del Govern, Salvador Illa que, “tras casi diez meses de presidencia haya más ocupas hoy en Cataluña que en 2023”.

Illa, en su turno, ha puesto en duda el dato: “Niego la mayor”. Sin embargo, el presidente ha sacado pecho de que, según él, “lo que hay en Cataluña es un ambiente de más seguridad y más orden, también de cumplimiento de la ley en materia de ocupación y de vivienda”, en referencia, previsiblemente, a las juntas de seguridad que está llevando a cabo su consejera de Interior, Núria Parlon, y a los diferentes dispositivos policiales en el contexto del llamado Plan Kanpai para luchar contra la multirreincidencia.

Sin embargo, Fernández no le ha comprado el discurso al presidente: “Nada irrita y distancia más a la ciudadanía de la política que ver cómo les imponen ustedes medidas a la gente que jamás se aplicarían a sí mismos, y la ocupación de inmuebles es un ejemplo palmario”, ha dicho en referencia a los casos de dirigentes de izquierdas (ha citado a la miembro de Podemos Gemma Galdón, a la cupaire Benet Salelllas y a un concejal de Junts) que se muestran “entusiastas y solidarios con los ocupas” pero que se quejan cuando es a ellos a quienes ocupan los inmuebles. “Menudos jetas”.

Para Fernández, Illa es otro ejemplo de ello. “Con suaves y hermosas palabras vino a hacer una cosa y está haciendo exactamente la contraria”. Respondiendo, además, al escepticismo de Illa sobre el aumento de las ocupaciones en Cataluña, Fernández le ha dado datos del Ministerio del Interior, según los cuales en 2023 hubo 6.258 casos de ocupación y usurpación, mientras que en 2024 hubo 7.009.

Según el popular, esa es la principal razón por la cual hay cada vez más propietarios que, en vez de alquilar su vivienda, la ponen a la venta: “Les dan miedo los impagos y las inquiokupaciones, así que prefieren vender o esperar tiempos mejores”. Según Fernández, Cataluña “vuelve a superar el 43% de las ocupaciones de toda España”. El líderl del PP ha acabado con un símil: “Podíamos esperar de usted muchas cosas, pero reconozco que lo que no vimos venir es que iba a perfeccionar usted el modelo okupa de Ada Colau”.

En su réplica, Illa ha objetado que Fernández no ha mencionado a “hijos y familiares de dirigentes del PP que también ocupaban”. Además, ha recordado que, durante años, en Cataluña hubo “por parte también de gente de su partido, una actitud hace no mucho tiempo de comprensión con la ocupación”. Sin embargo, él se ha desmarcado de esa actitud: “Yo nunca he sostenido esta postura. Nunca”.

Para hacer bueno su lema de “en Cataluña, quien la hace la paga”, el presidente ha sacado un dato: “En el primer trimestre de 2025 bajaron los delitos en Cataluña un 6% y en Barcelona 7,6%. Eso son hechos".